Heute findet das 19. der insgesamt 22 Formel 1-Rennen dieser Saison statt. SPOX erklärt Euch, wer das Rennen beim GP von Brasilien heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Noch vier Rennen sind offen in der Formel 1-Saison 2021, eines davon findet am heutigen Sonntag seinen Verlauf. Während der WM-Führende Max Verstappen vor dem Rennwochenende in Brasilien einen fast schon komfortablen Vorsprung von 21 Punkten aufgebaut hat, wird das Eis für seinen Verfolger Lewis Hamilton immer dünner. Nach einem erneuten Motorwechsel im Vorfeld wird der Brite von Rang elf aus starten.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Brasilien heute live im TV und Livestream? - Datum, Zeit, Ort

Wettbewerb: Formel 1

Formel 1 Rennen: 19/22

19/22 Datum: Sonntag, 14. November

Sonntag, 14. November Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Sao Paulo, Brasilien

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Brasilien heute live im TV und Livestream?

Ursprünglich war es tatsächlich so angedacht, doch wegen der vielen coronabedingten Terminverschiebungen wird der Große Preis von Brasilien nun doch nicht bei RTL im Free-TV übertragen.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Brasilien heute live im TV und Fernsehen?

Da der Privatsender RTL das letzte Rennen, welches im Free-TV gezeigt werden darf, auf den GP von Saudi-Arabien verlegt hat, bleibt die exklusive Übertragung in den Händen von Sky.

Der Übertragungsbeginn auf den beiden Kanälen Sky Sport UHD und Sky Sport F1 HD wurde für 16.30 Uhr festgelegt. Nach der Vorberichterstattung und kurz vor Rennstart melden sich schließlich Sascha Roos und Experte Timo Glock live aus der Kommentatorenkabine.

Um alle Sessions der Formel 1 verfolgen zu können, benötigt Ihr das Sky Sport Paket. Zusammen mit dem ebenfalls notwendigen Sky Q-Receiver belaufen sich die monatlichen Kosten auf 17,90€. Das Angebot ist allerdings nur im Jahresabo erhältlich.

© getty In Interlagos liefern sich Max Verstappen und Lewis Hamilton das nächste Duell.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Brasilien heute im Livestream?

Kunden des Sky Sport Pakets haben außerdem die Möglichkeit, das gesamte Programm ebenfalls im Livestream via Internet zu verfolgen. Möglich macht das die App Sky Go. Mehr Infos dazu findet Ihr hier.

Alternativ dazu gibt es die Plattform Sky Ticket. Auf einer monatlich kündbaren Vertragsbasis müsst Ihr den Betrag von 29,99€ pro Monat aufbringen. Günstiger wird es, wenn Ihr entweder direkt ein Jahresabo bucht (19,99€/mtl.) oder an einer anerkannten Hochschule oder Universität eingeschrieben seid (15€/mtl.).

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Brasilien heute im Free-TV und kostenlosen Livestream?

Anders als in Deutschland herrscht im Nachbarland Österreich eine zuschauerfreundlichere Aufteilung der Übertragungsrechte. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ORF und der Privatsender ServusTV teilen sich im Zuge einer Kooperation alle Formel 1-Events in diesem Jahr auf. An diesem Wochenende liegen die Rechte wieder in den Händen des ORF.

Würde man aus Deutschland auf die Sender zugreifen wollen, würde das Geoblocking einen Strich durch die Rechnung machen. Theoretisch ist es allerdings möglich, die österreichische Programmvielfalt bestaunen zu können. Hier gibt's mehr Infos dazu.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Brasilien heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Für all diejenigen, die das Rennen nicht live sehen können, bieten wir eine Alternative: den SPOX-Liveticker. Mit Updates im Minutentakt werdet Ihr garantiert nichts verpassen. Klickt Euch gleich rein.

Hier geht's zum Liveticker des Rennens beim GP von Brasilien

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Brasilien heute live im TV und Livestream? - Infos zur Strecke

Name: Autodromo Jose Carlos Pace

Autodromo Jose Carlos Pace Länge: 4.309 Meter

4.309 Meter Runden: 71

71 Distanz: 305,909 km

305,909 km Rechtskurven: 5

5 Linkskurven: 10

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Brasilien heute live im TV und Livestream? Die Startaufstellung

Pos. Fahrer Team 1 Valtteri Bottas Mercedes 2 Max Verstappen Red Bull 3 Carlos Sainz Ferrari 4 Sergio Perez Red Bull 5 Lando Norris McLaren 6 Charles Leclerc Ferrari 7 Pierre Gasly AlphaTauri 8 Esteban Ocon Alpine 9 Sebastian Vettel Aston Martin 10 Lewis Hamilton Mercedes 11 Daniel Ricciardo McLaren 12 Fernando Alonso Alpine 13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 14 Lance Stroll Aston Martin 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 16 Nicholas Latifi Williams 17 George Russell Williams 18 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 19 Mick Schumacher Haas F1 20 Nikita Mazepin Haas F1

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Brasilien heute live im TV und Livestream? - WM-Stand in der Fahrerwertung