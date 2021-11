Am heutigen Samstag findet im Rahmen des Großen Preises von Mexiko das Qualifying statt. Doch wo könnt Ihr das Spektakel live mitverfolgen? Das verraten wir Euch in folgendem Artikel.

Formel 1, Qualifying beim Großen Preis von Mexiko: Datum, Ort, Zeit, Infos

Das Titelrennen in der Formel 1 spitzt sich immer mehr zu! Vor dem Großen Preis von Mexiko, dem fünftletzten Rennen des Jahres, am morgigen Sonntag (Start: 10 Uhr) führt Max Verstappen (Red Bull) die Fahrerwertung mit zwölf Punkten Vorsprung auf Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) an. Der Brite will nun in Mexiko seinen Rückstand verkleinern, um die Chance zur Titelverteidigung zu wahren.

Erster Schritt auf diesem Weg ist eine gute Startposition im Rennen. Ob Hamilton dies gelingt, entscheidet sich im Qualifying am heutigen Samstag, 6. November, auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez. Um 21 Uhr deutscher Zeit werden die Ampeln für Q1 auf grün gestellt.

Das Qualifying ist auch heute wieder in die Abschnitte Q1, Q2 und Q3 unterteilt. Nach den ersten beiden Abschnitten scheiden jeweils die fünf langsamsten Fahrer aus. In Q3 ermitteln die zehn übrig gebliebenen Fahrer die Startreihenfolge auf den Positionen eins bis zehn, dahinter zählt das Ergebnis aus Q1 und Q2. Der Letzte in Q1 geht also als Letzter in das morgige Rennen.

Formel 1 - GP von Mexiko: Das weitere Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit Session Sa., 6. November 21 Uhr Qualifying So., 7. November 20 Uhr Rennen

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Mexiko heute live im TV und Livestream?

In diesem Jahr gibt es nur einen Anbieter, der jedes Qualifying live überträgt - Sky. Der Pay-TV-Sender berichtet zudem auch von allen weiteren Sessions (Training, Rennen) an jedem F1-Rennwochenende live. Wer sich also das Qualifying zum Großen Preis von Mexiko live ansehen will, benötigt ein entsprechendes Sky-Abo.

Im Free-TV sind 2021 nur vier Rennen live auf RTL zu verfolgen. Da der Große Preis von Mexiko morgen nicht auf der kurzen Liste der RTL-Rennen gehört, ist Sky an diesem Wochenende in allen Belangen der Formel 1 der exklusive TV-Anbieter.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Russland heute live im Pay-TV?

Um die Übertragung des Qualifyings zum Großen Preis live zu sehen, müsst Ihr den Kanal Sky Sport F1 (HD) wählen. Dort beginnt die Übertragung mit Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock um 20.30 Uhr.

Bereits zuvor zeigt Sky Sport F1 (HD) bereits ab 17.45 Uhr das 3. Freie Training live.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Mexiko heute im Livestream?

Lieber Livestream statt TV! Auch in diesem Fall ist Sky für die Übertragung verantwortlich. Sky-Kunden haben die Möglichkeit, sich das Qualifying auf dem Endgerät Ihrer Wahl über die App Sky Go anzusehen. Dabei fallen neben dem Abo keine weitere Kosten an.

Nicht-Kunden können sich das Qualifying dann live ansehen, wenn sie sich ein kostenpflichtiges Sky Ticket besorgen. Sky Ticket ist die ideale Alternative für alle, die sich nicht langfristig mit einem Vertrag an Sky binden wollen. Die Kosten für ein Monatsabo liegen bei 19,99 Euro (Jahresabo) und 29,99 Euro (Monatsabo) im Monat.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Wer bereits vor dieser Saison Kunde bei bei F1TV war, kann sich das Qualifying heute auch dort im Livestream ansehen. Da Sky seit dieser Saison der exklusive Rechteinhaber in Deutschland ist, kann man sich bei F1TV nicht mehr neu anmelden.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Mexiko heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Runde: 18. Grand Prix in der Saison 2021

18. Grand Prix in der Saison 2021 Datum: 7. November 2021 (Qualifying)

7. November 2021 (Qualifying) Ort: Sotschi (Russland)

Sotschi (Russland) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky (Sky Go und Sky Ticket), F1TV (nur für Bestandskunden)

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Mexiko heute live im TV und Livestream? Der Liveticker

Falls Ihr keinen Zugang zu Sky habt, müsst Ihr Euch keine Sorgen machen, das Qualifying in Mexiko komplett zu verpassen. Abhilfe schafft der ausführliche Liveticker von SPOX. Klickt rein und erfahrt, wer auf die Pole Position rast!

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Mexiko heute live im TV und Livestream? Die Strecke im Steckbrief

Streckenname: Autódromo Hermanos Rodríguez

Autódromo Hermanos Rodríguez Länge: 4304 Meter

4304 Meter Runden: 71

71 Distanz: 305,584 km

305,584 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 7

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Gesamtstand in der Fahrerwertung

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 287,5* 2 Lewis Hamilton Mercedes 275,5* 3 Valtteri Bottas Mercedes 185 4 Sergio Perez Red Bull 150 5 Lando Norris McLaren 149 6 Charles Leclerc Ferrari 128 7 Carlos Sainz Ferrari 122,5* 8 Daniel Ricciardo McLaren 105 9 Pierre Gasly AlphaTauri 74 10 Fernando Alonso Alpine 58

*Beim 12. WM-Lauf in Belgien wurden aufgrund der nicht vollständig absolvierten Renndistanz nur halbe Punkte vergeben.