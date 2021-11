In der Formel 1 könnte es beim Großen Preis von Katar bereits eine Vorentscheidung im Titelkampf geben. Mit unserem Liveticker könnt Ihr Euch hier auf dem Laufenden halten.

Wer macht heute im Kampf um den WM-Titel das Rennen: Max Verstappen oder Lewis Hamilton? Hier könnt Ihr den GP von Katar im Liveticker verfolgen.

Formel 1: Rennen in Katar heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im Qualifying konnte sich Hamilton in starker Manier die Pole Position sichern und geht als Favorit ins Rennen, Verstappen folgt auf Startposition zwei. Sebastian Vettel landete auf dem zehnten Platz, Mick Schumacher auf dem 19. Rang.

Vor Beginn: Durch seinen Sieg am vergangenen Wochenende hat es Lewis Hamilton im Titelkampf mit Max Verstappen noch einmal spannend gemacht, nur noch 14 Punkte liegen zwischen den beiden Kontrahenten. Ein Sieg von Hamilton würde es nochmal spannender machen, Verstappen könnte auf der anderen Seite heute mit einem Sieg bereits für die Vorentscheidung sorgen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker vom Großen Preis von Katar. Das heutige Rennen beginnt um 15 Uhr.

Formel 1: Rennen in Katar heute live im TV und Livestream

Wie für die meisten Rennen in der Formel 1 besitzt der Pay-TV-Sender Sky in Deutschland auch die exklusiven Übertragungsrechte für den Großen Preis von Katar. Schon um 13.30 Uhr, also anderthalb Stunden vor dem Rennen, könnt Ihr dort zur Vorberichterstattung einschalten - die beiden Kanäle Sky Sport F1 und Sky Sport UHD zeigen den GP mit dem Kommentatorenduo bestehend aus Sascha Roos und Ralf Schumacher in voller Länge.

Neben der TV-Übertragung könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement auch einen Livestream des Ganzen empfangen oder Euch ein SkyTicket sichern.

Wer nah an der österreichischen Grenze lebt, kann es außerdem mit ServusTV versuchen. Der Sender zeigt das Rennen sowohl im TV als auch im Livestream, ist allerdings in weiten Teile Deutschlands wegen Geoblockings nicht verfügbar. Hier erfahrt Ihr, wie Servus TV und ORF in Deutschland empfangbar sind.

Zu guter Letzt könnt Ihr auch auf den offiziellen Livestream der Formel 1 auf F1TV zugreifen. Das entsprechende Abonnement muss allerdings schon vor Beginn der Saison abgeschlossen worden sein.

Formel 1: Rennen in Katar heute im Liveticker - Die Strecke

Name: Losail International Circuit

Losail International Circuit Streckenlänge: 5,380 km

5,380 km Runden: 57

57 Renndistanz: 306,660 km

306,660 km Kurven: 16

16 Rennen im Kalender: 20 von 22

Formel 1: Qualifying in Katar - Das Endergebnis