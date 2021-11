Das Formel-1-Rennwochenende in Sao Paulo wird heute mit dem Qualifying fortgesetzt. Wir tickern die Session beim GP von Brasilien live mit.

Max Verstappen baut seine WM-Führung Rennen für Rennen aus. Dies visiert er auch an diesem Wochenende in Brasilien an. Dafür braucht er heute jedoch ein starkes Qualifying, um morgen beim Sprintqualifying gute Karten zu haben. Das Qualifying könnt Ihr in unserem Liveticker verfolgen.

Formel 1: Qualifying beim GP von Brasilien heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zum dritten Mal in dieser Saison gibt es an diesem Rennwochenende ein Sprintqualifying, mit dem morgen dann die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag ermittelt wird. Doch davor muss erst einmal die Startreihenfolge für das Sprintqualifying bestimmt werden. Dies geschieht heute im Qualifying.

Vor Beginn: Um 20 Uhr deutscher Zeit geht die Session auf dem Autodromo Jose Carlos Pace los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Qualifying beim GP von Brasilien.

Formel 1: Qualifying beim GP von Brasilien heute im TV und Livestream

Sky überträgt das Qualifying heute live auf dem Sender Sky Sport F1 HD. Um 19.30 Uhr geht dafür die Übertragung los, dann meldet sich das Duo bestehend aus Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock bei Euch. Für die folgenden Sessions, die morgen und übermorgen stattfinden, ist ebenfalls der Pay-TV-Sender zuständig.

Das Qualifying bietet Sky heute zudem auch im Livestream an. Diesen könnt Ihr entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket öffnen.

