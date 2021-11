Start ins drittletzte Rennwochenende in diesem Jahr! Wie Ihr die ersten beiden freien Trainings beim GP von Katar heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, verraten wir Euch jetzt.

Wie so oft bilden auch in diesem Fall wieder die ersten beiden freien Trainings den Start ins Rennwochenende. Angesichts der Tatsache, dass jedes Rennen entscheidend für den Ausgang dieser WM sein könnte, dürfte auch heute schon ordentlich Intensität geboten sein.

Formel 1 heute live: Freie Trainings beim GP von Katar im TV und Livestream sehen - Der Zeitplan des Rennwochenendes

Datum Event Uhrzeit Freitag, 19. November 1. Freies Training 11.30 - 12.30 Uhr 2. Freies Training 15.00 - 16.00 Uhr Samstag, 20. November 3. Freies Training 12.00 - 13.00 Uhr Qualifying 15.00 - 16.00 Uhr Sonntag, 21. November Rennen 15.00 - 17.00 Uhr

Formel 1 heute live: Freie Trainings beim GP von Katar im TV und Livestream sehen

Wie so häufig, wird für deutsche Zuschauer auch bei diesem Grand Prix kein Weg am Pay-TV-Sender Sky vorbeigehen. Das gilt nicht nur für das Hauptrennen selbst, sondern insbesondere auch für die vorangehenden Sessions.

Formel 1 heute live: Freie Trainings beim GP von Katar im TV sehen

Sowohl das erste als auch das zweite freie Training werden ausschließlich auf dem von Sky eigens für die Formel 1 eingerichteten Kanal Sky Sport F1 HD ausgestrahlt. Während das erste ab 11.15 Uhr übertragen wird, findet die Ausstrahlung des zweiten um 14.45 Uhr seinen Anfang. Beide Sessions werden vom Kommentatorenduo der letzten Wochen begleitet: Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher werden sich der Sache annehmen.

Um auf den Kanal zugreifen zu können, müsst Ihr ein entsprechendes Sky-Abonnement besitzen. Das Sport Paket, welches zusammen mit dem Sky Q-Receiver vertrieben wird, beläuft sich im Jahresabo auf monatliche 20€. Für einen Aufpreis von 12,50€ sind zudem alle Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga mit inbegriffen. Hier gibt's mehr Infos dazu.

Formel 1 heute live: Freie Trainings beim GP von Katar im Livestream sehen

All diejenigen, die eine Übertragung im Livestream via Internet bevorzugen, haben zwei Optionen: Zum einen ist im angesprochenen Sport Paket bereits der Zugriff auf die Sky Go-App mit enthalten. Zum anderen habt Ihr mit der Plattform Sky Ticket auch die Möglichkeit, einen monatlich kündbaren Vertrag abzuschließen. Das Supersport-Paket mit ähnlichen Inhalten, beläuft sich auf 29,99€ im Monat. Günstiger wird es wieder im Jahresabo oder für Studenten. Hier gibt's mehr Infos dazu.

Formel 1 heute live: Freie Trainings beim GP von Katar im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen

Während es in Deutschland keine Möglichkeit gibt, die einzelnen Sessions zu verfolgen, ohne dabei zahlen zu müssen, so sieht die Lage im Nachbarland Österreich anders aus. Hier ist an diesem Wochenende der Privatsender ServusTV für die Übertragung im Free-TV und kostenlosen Livestream verantwortlich. Wie man das österreichische Programm auch in Deutschland genießen kann, erfahrt Ihr hier.

Formel 1 heute live: Freie Trainings beim GP von Katar im TV und Livestream sehen - Der Liveticker bei SPOX

Ihr habt keine Möglichkeit das Rennen live zu sehen? Dann haben wir die ideale Alternative für Euch: Den SPOX-Liveticker. Mit Updates im Minutentakt werdet Ihr ständig mit den wichtigsten Infos versorgt, sodass Euch garantiert nichts entgeht. Klickt Euch direkt rein:

Hier geht's zum Liveticker des 1. freien Trainings (ab 11.30 Uhr)

Hier geht's zum Liveticker des 2. freien Trainings (ab 15.00 Uhr)

Formel 1 heute live: Freie Trainings beim GP von Katar im TV und Livestream sehen - WM-Stand in der Fahrerwertung

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 332,5 2 Lewis Hamilton Mercedes 318,5 3 Valtteri Bottas Mercedes 203 4 Sergio Perez Red Bull 178 5 Lando Norris McLaren 151 6 Charles Leclerc Ferrari 148 7 Carlos Sainz Ferrari 139,5 8 Daniel Ricciardo McLaren 105 9 Pierre Gasly AlphaTauri 92 10 Fernando Alonso Alpine 62

Formel 1 heute live: Freie Trainings beim GP von Katar im TV und Livestream sehen - Infos zur Strecke