Die Formel 1 macht dieses Wochenende in Katar Halt. Am heutigen Samstag findet das Qualifying zum Rennen am Sonntag statt. SPOX informiert Euch darüber, wie Ihr es heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Endspurt in der Formel 1: In Katar findet dieses Wochenende der drittletzte Grand Prix der Saison 2021 statt. Hier bekommt Ihr alle Informationen zum Qualifying.

Das Zeitfahren zum Großen Preis in Losail ist für den heutigen Samstag, den 20. November angesetzt, los geht es um 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit. In Katar wird es dann 17 Uhr sein.

Das Rennen findet dann am morgigen Sonntag (21. November) statt, um 15 Uhr MEZ schalten die Ampeln auf der Strecke auf Grün.

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Katar heute im TV und Livestream sehen

Zu sehen bekommt Ihr das heutige Qualifying nicht im Free-TV. RTL ist seit dieser Saison nur noch an F1-Wochenende live dabei - in Katar nicht - und zeigt auch dann lediglich die Rennen, nicht die Trainings und auch nicht die Qualifyings.

© getty Max Verstappen führt die WM-Fahrerwertung bei drei ausstehenden Rennen an.

Um heute mit eigenen Augen nichts zu verpassen, müsst Ihr bei Sky einschalten. Der Pay-TV-Sender besitzt die Exklusiv-Rechte an der kompletten Königsklasse im Motorsport und geht zum Kampf um die besten Plätze in der Startformation für Sonntag heute um 14.30 Uhr auf Sendung. Kommentator ist Sascha Roos, als Experte fungiert Ex-Fahrer Ralf Schumacher.

Mittels Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr die komplette Formel 1 bei Sky auch problemlos im Livestream verfolgen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Katar heute im Liveticker

Solltet Ihr kein Abonnement bei Sky besitzen und auch keines abschließen wollen, dann schaut gerne hier bei SPOX vorbei. Beispielsweise zum heutigen Qualifying wird Euch ein Liveticker angeboten, mit dem Euch nichts Wichtiges entgeht - und schon gar nicht das Ergebnis mit der Startaufstellung zum Rennen.

Formel 1, GP von Katar: Der Zeitplan des Rennwochenendes

Datum Event Uhrzeit Freitag, 19. November 1. Freies Training 11.30 - 12.30 Uhr 2. Freies Training 15.00 - 16.00 Uhr Samstag, 20. November 3. Freies Training 12.00 - 13.00 Uhr Qualifying 15.00 - 16.00 Uhr Sonntag, 21. November Rennen 15.00 - 17.00 Uhr

Formel 1: WM-Stand in der Fahrerwertung

Für Max Verstappen rückt der erste Weltmeisterschaftstitel immer näher. In der Fahrerwertung befindet sich der Niederländer derzeit mit 14 Punkten Vorsprung auf Lewis Hamilton an der Spitze. Verstappen steht bei 332,5 Zählern, Hamilton bei 318,5.

Drei Rennen sind noch zu absolvieren. Hinter den beiden Titelanwärtern folgen in den Top fünf Valtteri Botas, Sergio Perez und Lando Norris.