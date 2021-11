Formel 1 heute live: Qualifying beim GP von Mexiko im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel 1 macht dieses Wochenende Halt in Mexiko-Stadt. Vor dem Rennen am Sonntag steigt dort heute Abend das Qualifying. SPOX klärt Euch auf, wann es beginnt und wo Ihr es im TV, Livestream sowie Liveticker verfolgen könnt.

Formel 1 heute live: Qualifying beim GP von Mexiko: Uhrzeit

Zwei Wochen nach dem Großen Preis der USA geht es in der Formel 1 dieses Wochenende in Mexiko weiter - um genauer zu sein in Mexiko-Stadt auf dem dortigen Autodromo Hermanos Rodriguez.

Ehe dort am morgigen Sonntag, den 7. November, das 18. Rennen der sich dem Ende neigenden Saison 2021 absolviert wird, steht am heutigen Samstag, den 6. November, das Qualifying an. Denn: Ohne Qualifying keine Startaufstellung - und ohne Startaufstellung kein Rennen.

Das Zeitfahren beginnt heute um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Am gestrigen Freitag (5. November) wurden abends die ersten beiden freien Trainings bestritten, heute folgt dann vor dem Qualifying noch die dritte Einheit. Los geht es damit um 18 Uhr.

© getty Max Verstappen führt die WM-Fahrerwertung aktuell an.

Formel 1 heute live: Qualifying beim GP von Mexiko im TV und Livestream

Ihr wollt Euch das Qualifying heute live anschauen? Dann benötigt Ihr ein Abonnement bei Sky, sofern Ihr dieses nicht schon habt. Der Pay-TV-Sender überträgt die Königsklasse im Motorsport nämlich komplett und dieses Wochenende exklusiv.

Auf Grundlage einer Vereinbarung mit Sky zeigt RTL im Free-TV sowohl 2021 als auch 2022 bloß noch vier F1-Rennen, der Lauf in Mexiko gehört nicht dazu. Doch selbst wenn RTL mit von der Partie ist: Es werden dann wirklich auch nur die Grand Prix ausgestrahlt, nicht die Qualifyings und auch nicht die Trainings.

Für die vielen Formel-1-Veranstaltungen hat Sky zu Saisonbeginn mit Sky Sport F1 eigens einen neuen Kanal ins Leben gerufen. Sendungsstart ist dort zum Qualifying heute um 20.30 Uhr. Sascha Roos ist wie immer Kommentator, als Experte fungiert diesmal Timo Glock.

Mit dabei sein könnt Ihr auch per Livestream. Über Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr das Formel-1-Programm von Sky beispielsweise auch unterwegs live erleben.

Formel 1 heute live: Qualifying beim GP von Mexiko im Liveticker

Und dann gäbe es da noch die Möglichkeit, einfach auf einen Liveticker zurückzugreifen. Selbst wenn Ihr das Qualifying nicht live selbst seht, erfahrt Ihr dort genauso, wer mit welchen Zeiten auf welchem Platz landet und von welcher Position aus in den Mexiko-GP gehen wird.

Formel 1: Rennkalender im Überblick