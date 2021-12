Die Formel 1 macht Halt in Saudi-Arabien. Ehe dort am Sonntag der nächste Grand Prix steigt, beginnt das Renn-Wochenende heute mit den ersten beiden freien Trainings. SPOX erklärt Euch, wann und wo Ihr sie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Formel 1, Freie Trainings beim GP von Saudi-Arabien: Wann und wo?

Zwei Rennen noch, dann ist sie vorbei, die Saison 2021 in der Formel 1. Am 12. Dezember steigt in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) das Finale, zuvor macht die Königsklasse des Motorsports Station in Saudi-Arabien.

Genauer: Zur Sache geht es in der Hauptstadt Dschidda auf dem Jeddah Street Circuit, der 6.175 Meter lang ist und besonders kurvenreich ist. Elf Rechts- und 16 Linkskurven warten pro Runde auf die Piloten.

Das Renn-Wochenende beginnt am heutigen Freitag, den 3. Dezember mit den ersten beiden freien Trainings. Die erste Session fängt um 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit an, die zweite startet um 18 Uhr.

© getty Max Verstappen steuert auf seinen ersten WM-Titel zu.

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Saudi-Arabien heute live im TV, Livestream und Liveticker - Terminplan zum Renn-Wochenende

Termin Veranstaltung Freitag, 3. Dezember, 14.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 3. Dezember, 18.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 4. Dezember, 15.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 4. Dezember, 18.00 Uhr Qualifying Sonntag, 5. Dezember, 18.30 Uhr Rennen

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Saudi-Arabien heute live im TV und Livestream

Als eines von wirklich wenigen Rennen in dieser Saison seht Ihr den GP von Saudi-Arabien auch im Free-TV live - RTL überträgt. Das heißt allerdings keineswegs, dass auch die Trainings und das Qualifying von dem Kölner Sender im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden. Genau das ist nämlich nicht der Fall.

Die heutigen Trainingssessions erlebt Ihr heute exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender hat sich die Exklusiv-Rechte für die komplette Formel 1 gesichert, worunter dann auch alle Trainings fallen. Los geht es auf Sky Sport F1 um 14.15 Uhr.

Mittels der Plattformen Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr die Formel 1 heute und auch sonst ebenso via Livestream verfolgen.

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Saudi-Arabien heute im Liveticker

Auch SPOX erstattet zu den Trainings heute Bericht - nicht nur im Nachhinein, sondern auch währenddessen. Bei uns im Liveticker bekommt Ihr alles gleich schriftlich mit.

Formel 1: WM-Stand in der Fahrerwertung - Top 10

Max Verstappen befindet sich auf Kurs Richtung Weltmeisterschaftstitel - der für den Red-Bull-Piloten im Übrigen der erste überhaupt wäre. Die Fahrerwertung führt er mit 351,5 Punkten an, sein Vorsprung auf Verfolger Lewis Hamilton beträgt allerdings auch bloß acht Zähler.

Zeigt der Niederländer im heißen Endspurt noch mal Nerven oder bringt er die WM-Führung ins Ziel?