Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Mexiko heute nicht live im TV und Livestream

Heute findet das Qualifying beim Formel-1-GP von Mexiko statt. Warum der Kampf um die Startplatzierungen nicht im Free-TV bei RTL zu sehen ist, verraten wir Euch in folgendem Artikel.

Es ist nicht gar nicht so lange her, als in Deutschland jedes Qualifying und jedes Rennen der Formel 1 im Free-TV übertragen wurden. Verantwortlich dafür war über viele Jahre hinweg RTL.

Seit dem Beginn der Formel-1-Saison schauen viele F1-Fans sprichwörtlich in die Röhre, da der Privatsender nur wenige Rennen im frei empfangbaren Fernsehen zeigt. Am heutigen Samstag, 6. November, steht das Qualifying zum Großen Preis von Mexiko ab 20 Uhr auf dem Programm. Auch von diesem gibt es keine Livebilder zu sehen. Warum das so ist, erklären wir Euch in den folgenden Abschnitten und zeigen zudem, wo Ihr das Qualifying heute live verfolgen könnt.

Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Mexiko heute nicht live im TV und Livestream

Der Grund, warum RTL das heutige Qualifying nicht live im TV und im Livestream ist ganz einfach: Der Privatsender hält dafür keine Übertragungsrechte.

Auf ganze vier Rennen sind die Live-Übertragungen der Formel 1 bei RTL in diesem Jahr zusammengeschrumpft. Drei der vier Rennen wurden bereits übertragen, das letzte ist der Große Preis von Saudi-Arabien in Dschidda am 5. Dezember. Das Qualifying wird RTL aber auch in vier Wochen nicht live übertragen, da hierfür die exklusiven Übertragungsrechte bei einem anderen Anbieter liegen.

Formel 1 heute live: Qualifying beim GP von Mexiko im TV sehen

Was früher RTL war, ist jetzt Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt an jedem Rennwochenende der Formel 1 an allen drei Tagen jeweils auf Sky Sport F1 (HD) alle Sessions live.

Heute beginnt die Übertragung vom Qualifying in Mexiko City mit Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock um 20.30 Uhr.

Formel 1 heute live: Qualifying beim GP von Mexiko im Livestream sehen

Sky-Kunden können das Qualifying über die App Sky Go heute auch im Livestream auf dem Endgerät ihrer Wahl verfolgen. Die App gibt es auch für viele Smart-TVs, was eine Übertragung des Qualifying auf dem großen TV-Bildschirm ermöglicht.

Nicht-Kunden haben die Möglichkeit, ein SkyTicket zu buchen und sich dann das heutige Qualifying anzusehen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Mexiko heute nicht live im TV und Livestream - Die Strecke im Steckbrief

Streckenname: Autódromo Hermanos Rodríguez

Autódromo Hermanos Rodríguez Länge: 4304 Meter

4304 Meter Runden im Rennen: 71

71 Renndistanz: 305,584 km

305,584 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 7

Formel 1 - GP von Mexiko: Das weitere Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit Session Sa., 6. November 21 Uhr Qualifying So., 7. November 20 Uhr Rennen

Formel 1: Qualifying beim GP von Mexiko heute live im Liveticker

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Gesamtstand in der Fahrerwertung

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 287,5* 2 Lewis Hamilton Mercedes 275,5* 3 Valtteri Bottas Mercedes 185 4 Sergio Perez Red Bull 150 5 Lando Norris McLaren 149 6 Charles Leclerc Ferrari 128 7 Carlos Sainz Ferrari 122,5* 8 Daniel Ricciardo McLaren 105 9 Pierre Gasly AlphaTauri 74 10 Fernando Alonso Alpine 58

*Beim 12. WM-Lauf in Belgien wurden aufgrund der nicht vollständig absolvierten Renndistanz nur halbe Punkte vergeben.