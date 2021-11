Mit dem Großen Preis von Brasilien biegt in die Fomel-1-Saison 2021 auf die Schlussgerade ein. Warum das Rennen heute live im TV und im Livestream von RTL übertragen wird, erfahrt Ihr hier.

Formel 1: GP von Brasilien - Zeitplan

Am heutigen Sonntag, 14. November, findet mit dem Großen Preis von Brasilien, das 19. von insgesamt 22 Saisonrennen statt. Beginn des Rennens auf dem Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo ist um 18 Uhr.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Brasilien heute nicht live im TV und Livestream

Das Duell um den WM-Titel zwischen Weltmeister Max Verstappen und Lewis Hamilton ist an Spannung kaum zu überbieten. In Deutschland bekommt man von den teils dramatischen Rennen im Free-TV aber nur sehr wenig mit.

Nach über 30 Jahren zog sich der Privatsender RTL zu dieser Saison fast komplett aus der Live-Übertragung der Königsklasse des Motorsports zurück. Die exklusiven Übertragungsrechte an der Formel 1 sicherte sich dagegen der Pay-TV-Sender Sky, der nach dem Verlust von Fußball-Übertragungsrechten jetzt vermehrt auf Motorsport setzt und mit Sky Sport F1 (HD) einen neuen Kanal ins Leben rief.

Zur Freude vieler F1-Fans durfte RTL dank einer Kooperation mit Sky vier Rennen in diesem Jahr live übertragen. Drei dieser vier Rennen liegen bereits hinter uns, das noch ausstehende Rennen ist der Große Preis von Saudi-Arabien am 5. Dezember. Aus diesem Grund ist der Große Preis von Brasilien heute nicht bei RTL im Free-TV zu sehen.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Mexiko heute nicht live im TV und Livestream - Diese Rennen sind/waren im Free-TV verfügbar

Datum Ort Strecke 18. April Emilia Romagna, Italien Autodromo Enzo e Dino Ferrari 9.Mai Barcelona, Spanien Circuit de Barcelona-Catalunya 12. September Monza, Italien Autodromo Nazionale Monza 5. Dezember Dschidda, Saudi-Arabien Jeddah Street Circuit

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Brasilien heute nicht live im TV und Livestream - Die Übertragung im Pay-TV

Wie bereits gesagt, liegen die exklusiven Übertragungsrechte an der Formel 1 bei Sky. Dort, genauer gesagt auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD, könnt Ihr heute den Großen Preis von Brasilien live verfolgen.

Benötigt wird dafür ein Receiver und ein Abo, welches auch die Übertragungen der Formel 1 beinhaltet. Dabei handelt es sich um das Sport Paket. Dieses kostet 17,50 Euro im Monat. Hier gibt mehr Infos zu den verschiedenen Paketen von Sky!

Die Vorberichterstattung zum Großen Preis von Brasilien beginnt heute um 16.30 Uhr, wenige Minuten vor Rennbeginn übernehmen dann Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Brasilien heute nicht live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Auch für die Übertragung des heutigen Rennens im Livestream ist Sky verantwortlich. Im Sport Paket ist der Zugriff auf die App Sky Go bereits im Preis enthalten. Über diese könnt Ihr das Rennen auf verschiedenen Endgeräten und da es die App auch für Smart-TVs gibt auch auf dem großen TV-Bildschirm verfolgen.

Alle, die kein Sky-Abo abgeschlossen haben, können noch kurzfristig ein Sky Ticket buchen. Ihr habt die Wahl zwischen einem Monatsabo (29,99 Euro, jederzeit kündbar) und einem Jahresabo (24,99 Euro im Monat, erst ab dem 13. Monat kündbar).

[componnet]

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Brasilien heute nicht live im TV und Livestream - Die Übertragung im Free-TV und kostenlosen Livestream

Im Gegensatz zu Deutschland wird der Große Preis von Brasilien heute in Österreich von dem öffentlich-rechtlichen Sender ORF 1 heute live im Free-TV und einem kostenlosen Livestream übertragen. Auf die Übertragung kann auch in einigen Teilen in Deutschland zurückgegriffen werden (So könnt Ihr ORF1 in Deutschland empfangen).

Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Brasilien heute nicht live im TV und Livestream - Strecke im Steckbrief

Name: Autodromo Jose Carlos Pace

Autodromo Jose Carlos Pace Länge: 4.309 Meter

4.309 Meter Runden: 71

71 Distanz: 305,909 km

305,909 km Rechtskurven: 5

5 Linkskurven: 10

Formel 1: Rennen beim GP von Brasilien - Die Startaufstellung

Pos. Fahrer Team 1 Valtteri Bottas Mercedes 2 Max Verstappen Red Bull 3 Carlos Sainz Ferrari 4 Sergio Perez Red Bull 5 Lando Norris McLaren 6 Charles Leclerc Ferrari 7 Pierre Gasly AlphaTauri 8 Esteban Ocon Alpine 9 Sebastian Vettel Aston Martin 10 Lewis Hamilton Mercedes 11 Daniel Ricciardo McLaren 12 Fernando Alonso Alpine 13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 14 Lance Stroll Aston Martin 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 16 Nicholas Latifi Williams 17 George Russell Williams 18 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 19 Mick Schumacher Haas F1 20 Nikita Mazepin Haas F1

Formel 1: Rennen beim GP von Brasilien heute live im Liveticker

SPOX bietet zu jeder Session der F1-Saison 2021 einen Liveticker an, selbstverständlich auch heute zum Rennen in Sao Paulo. Klickt rein, und seid dann ganz nah dran am Geschehen!

Hier geht's zum Liveticker: Rennen beim GP von Brasilien.

Formel 1: Der aktuelle Stand in der Fahrerwertung