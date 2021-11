Formel 1 heute live: Sprintrennen beim GP von Brasilien im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem gestrigen Qualifying absolvieren die Formel-1-Piloten heute in Sao Paulo das Sprintrennen, um zu ermitteln, wer morgen beim Rennen von welchem Platz aus startet. Wie Ihr das Spektakel beim Grand Prix von Brasilien live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Formel 1 heute live: Sprintrennen beim GP von Brasilien - Alles, was Ihr wissen müsst

Lewis Hamilton war im Qualifying auf dem Autodromo Jose Carlos Pace Schnellster Fahrer. Dass er morgen beim Rennen dann von der Pole Position starten wird, ist jedoch bei weitem noch nicht fix. Das wird nämlich erst am heutigen Samstag, den 13. November, im dritten Sprintrennen der Saison entschieden.

Um 20.30 Uhr geht die Session los. Wie in Silverstone und Monza wird auch heute in Sao Paulo ein Drittel der Rennlänge (also rund 100 Kilometer, umgerechnet 23 Runden) absolviert. Die Piloten haben dabei freie Reifenwahl.

Je nachdem, wie das Sprintrennen heute endet, wird die Startformation beim morgigen Rennen, das um 18 Uhr losgeht, aussehen.

Neben einer guten Ausgangslage für das Rennen bietet das Sprintrennen einen weiteren Grund, gut abzuschneiden. Die ersten drei Fahrer, die nach 23 Runden die Ziellinie überqueren, bekommen nämlich Punkte. Der Sieger erhält drei, der Zweite zwei und der Dritte einen Punkt.

© getty Max Verstappen hat in Mexiko einen wichtigen Schritt in Richtung WM-Titel gemacht.

Formel 1 heute live: Sprintrennen beim GP von Brasilien - Die Startaufstellung

Platz Fahrer 1 Lewis Hamilton 2 Max Verstappen 3 Valtteri Bottas 4 Sergio Perez 5 Pierre Gasly 6 Carlos Sainz Jr. 7 Charles Leclerc 8 Lando Norris 9 Daniel Ricciardo 10 Fernando Alonso 11 Esteban Ocon 12 Sebastian Vettel 13 Yuki Tsunoda 14 Kimi Räikkönen 15 Antonio Giovinazzi 16 Lance Stroll 17 Nicholas Latifi 18 George Russell 19 Mick Schumacher 20 Nikita Mazepin

Formel 1 heute live: Sprintrennen beim GP von Brasilien im TV und Livestream

Als der Rechtebesitzer für die Formel 1 ist Sky heute der richtige Ansprechpartner, wollt Ihr das Sprintrennen in Interlagos live verfolgen. Um 19.45 Uhr geht der Pay-TV-Sender dafür auf Sendung. Dann melden sich Kommentator Sascha Roos und der ehemalige F1-Pilot Timo Glock, der als Experte zum Einsatz kommt, bei den Zusehern vor ihren Bildschirmen. Das Ganze läuft auf dem vor der Saison eingeführten Sender Sky Sport F1.

Parallel zur Übertragung im Pay-TV wird zum Spektakel auch ein Livestream angeboten. Dieser ist mit einem kostenpflichtigen SkyGo-Abonnement freischaltbar. Auch das SkyTicket ermöglicht Euch den Zugriff auf den Livestream.

Österreichische Fans der Motorsportkönigsklasse bekommen das Event im Free-TV auf ORF1 zu sehen. Auch der öffentlich-rechtliche Sender bietet nebenbei einen Livestream an. Dieser ist im Gegensatz zum Sky-Livestream kostenlos abrufbar.

Auch in Deutschland gibt es eine Möglichkeit, wie Ihr das österreichische Angebot nutzen könnt.

Formel 1 heute live: Sprintrennen beim GP von Brasilien im Liveticker

Außerdem ist auch SPOX beim Sprintrennen heute live mit dabei und bietet die perfekte Lösung für alle, die über kein Sky-Abo oder SkyTicket verfügen.

Hier geht's zum Liveticker: Sprintrennen beim GP von Brasilien.

Formel 1: WM-Stand in der Fahrerwertung