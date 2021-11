Formel 1: Freie Trainings beim GP von Katar heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel 1 nähert sich von Woche zu Woche dem Ende zu. Dieses Wochenende sind die Piloten in Katar unterwegs. Heute finden die beiden Freien Trainings statt. Wie Ihr die Sessions live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Mit einem zum Schluss dominanten Sieg in Interlagos konnte Lewis Hamilton den Abstand auf Max Verstappen in der Weltmeisterschaft von 21 Punkten auf 14 Punkte verringern. Gleich in der Woche darauf visiert er den nächsten Sieg an. Dieses Mal sind die 20 Piloten in Katar auf dem Losail International Circuit unterwegs. Zum ersten Mal überhaupt findet ein Formel-1-Grand-Prix im Wüstenstaat statt.

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Katar - Die wichtigsten Infos zur Session.

Doch zuerst steigen am heutigen Freitag (19. November) die beiden Freien Trainings. Anders als beim vorigen Grand Prix in Brasilien kommt an diesem Wochenende wieder das normale Rennwochenende zum Einsatz. Heißt also: Es gibt in Katar kein Sprintqualifying und am Freitag finden wieder zwei Freie Trainings statt.

Das erste geht heute um 11.30 Uhr deutscher Zeit los, das zweite beginnt um 15 Uhr.

Morgen wird dann beim Qualifying die Startformation für das Rennen, das am Sonntag um 15 Uhr losgeht, bestimmt.

Formel 1: GP von Katar - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 19. November 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 19. November 15.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 20. November 12.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 20. November 15.00 Uhr Qualifying Sonntag, 21. November 15.00 Uhr Rennen

© getty Lewis Hamilton konnte in Brasilien den Rückstand zu Max Verstappen verkürzen.

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Katar heute live im TV und Livestream

Wer die beiden Freien Trainings heute live sehen möchte, braucht einen Zugang zum Angebot von Sky. Der Pay-TV-Anbieter besitzt nämlich die Übertragungsrechte für die komplette Saison, deswegen sehen Fans der Motorsportkönigsklasse alle Freien Trainings, Qualifyings und Rennen bei Sky. Dies läuft alles auf dem Sender Sky Sport F1 (HD), der vor der Saison erst gelauncht wurde.

Dort findet Ihr auch die heutigen Freien Trainings vor. Die Übertragung des 1. Trainings beginnt um 11.15 Uhr. Sascha Roos kommentiert gemeinsam mit dem Experten Ralf Schumacher das Geschehen auf der Strecke.

Parallel zur Übertragung im Pay-TV hat stellt Sky auch einen Livestream zur Verfügung. Wer diesen nutzen möchte, hat zwei Möglichkeiten: zum einen das SkyGo-Abonnement, zum anderen das SkyTicket.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Katar heute live im Liveticker

Falls Ihr keine Chance habt, die Freien Trainings heute bei Sky zu verfolgen, kann Euch SPOX aushelfen. Bei uns werden nämlich alle F1-Events live getickert. Das komplette Rennwochenende könnt Ihr bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker: 1. Freies Training beim GP von Katar.

Hier geht's zum Liveticker: 2. Freies Training beim GP von Katar.

Formel 1: WM-Stand in der Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte 1. Max Verstappen 332,5 2. Lewis Hamilton 318,5 3. Valtteri Bottas 203 4. Sergio Perez 178 5. Lando Norris 151 6. Charles Leclerc 148 7. Carlos Sainz 139,5 8. Daniel Ricciardo 105 9. Pierre Gasly 92 10. Fernando Alonso 62

Formel 1: WM-Stand in der Konstrukteurswertung