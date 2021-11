Wo und wann findet das Finale der Formel 1 in dieser Saison statt? - Ort, Datum, TV-Übertragung

Endspurt in der Formel 1: Fünf Rennen stehen noch auf dem Plan der Saison 2021. Wo und wann findet das Finale statt? SPOX klärt Euch auf - auch in Sachen TV-Übertragung.

Wer wird 2021 Weltmeister in der Formel 1? Lewis Hamilton ist heiß darauf, den Titel zum fünften Mal in Serie einzufahren, damit zum insgesamt achten Mal zu triumphieren und alleiniger Rekordweltmeister zu werden.

Aktuell jedoch befindet sich eher sein Konkurrent Max Verstappen auf WM-Kurs. Der Niederländer führt die Fahrerwertung mit zwölf Punkten Vorsprung an. 17 Rennen sind absolviert, fünf stehen noch aus.

Zum großen Finale in der Formel 1 kommt es im Dezember. Aber wann genau und wo? SPOX klärt hier auf und liefert Euch Informationen zur Übertragung im TV.

Wo und wann findet das Finale der Formel 1 in dieser Saison statt? - Ort, Datum

Knapp sechs Wochen sind es noch, dann steigt in der Formel 1 das 22. und damit letzte Große Preis der Saison 2021. Ausgetragen wird das Rennen in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Genauer genommen: Die Boliden rasen über den dortigen Yas Marina Circuit.

Die Strecke ist 5.554 Meter lang und beinhaltet neun Rechts- sowie zwölf Linkskurven. Die Piloten werden 55 Runden absolvieren und dabei 305 Kilometer zurücklegen müssen.

Angesetzt ist der Große Preis von Abu Dhabi für Sonntag, den 12. Dezember 2021. Los geht es zu mitteleuropäischer Zeit um 14 Uhr, vor Ort ist es dann 17 Uhr. Tags zuvor kommt es ab 11 Uhr zum dritten freien Training und ab 14 Uhr zum Qualifying. Am Freitag stehen die ersten beiden freien Trainings an (10.30 Uhr und 14 Uhr).

© getty 15 von 22 Rennen sind in der Formel 1 bis dato absolviert.

Wo und wann findet das Finale der Formel 1 in dieser Saison statt? - TV-Übertragung

Bleibt die Frage: Wo wird es das letzte Rennen der Formel-1-Saison 2021 im Fernsehen zu sehen geben? Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht. RTL zeigt 2021 und 2022 jeweils nur noch vier Große Preise, Abu Dhabi gehört aber nicht dazu.

Um am 12. Dezember dennoch mit eigenen Augen nichts zu verpassen, benötigt Ihr ein Abonnement bei Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt die kompletten Rechte an der Ausstrahlung der Formel 1, ist demzufolge auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit dabei.

Es gibt dann auch die Möglichkeit, via Livestream dabei zu sein. Bestandskunden können dabei einfach die App Sky Go auf ein Endgerät herunterladen und sich dort anmelden, mit Sky Ticket gibt es dann eine weitere Streaming-Plattform des Senders. Hier besteht etwa die Chance, Sky einen Monat lang zu nutzen - oder einfach länger. Sky stellt verschiedene Pakete zur Auswahl.

Wo und wann findet das Finale der Formel 1 in dieser Saison statt? - Infos im Überblick

