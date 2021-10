Wer zeigt / überträgt das Rennen beim Formel-1-GP der USA heute live im TV und Livestream?

Die Formel 1-Saison neigt sich dem Ende zu. Heute Abend steht mit dem GP in den USA das 17. von insgesamt 22 Rennen an. SPOX erklärt Euch, wer das Rennen heute Abend im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Verstappen und Hamilton geht in Austin, Texas heute in die nächste Runde. Die 950.000-Einwohner-Metropole ist seit 2012 jährlicher Gastgeber der Formel 1-Rennen. Einzige Ausnahme war das vergangene Jahr. Damals musste das Event aufgrund der Einreiserichtlinien im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Hier gibt es alle Infos, wie Ihr den Grand Prix der USA heute live im TV und Live-Stream verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP der USA heute live im TV und Livestream? Runden, Distanz, Kurven - Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Name: Circuit of The Americas

Circuit of The Americas Länge: 5.516 Meter

5.516 Meter Runden: 56

56 Distanz: 308,896 km

308,896 km Kurven: 20

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP der USA heute live im TV und Livestream?

Start beim Großen Preis der USA ist am heutigen Sonntag um 21.00 Uhr. Wer auf eine Übertragung von RTL im Free-TV gehofft hat, den müssen wir an dieser Stelle leider enttäuschen. Der GP der USA gehört nicht zu den vier Rennen im Portfolio des Privatsenders.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP der USA heute live im Free-TV

Auch wenn der Kölner Ableger der RTL Group nicht der Rechteinhaber des heutigen Events ist, so ist es dennoch nicht unmöglich, das Rennen im Free-TV zu verfolgen. In Österreich gestaltet sich die Lage der Übertragungsrechte wesentlich unkomplizierter: Der Privatsender ServusTV und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ORF wechseln sich mit den hiesigen Übertragungen ab.

An diesem Rennwochenende sind die Übertragungsrechte in den Händen des ORF. Bei dem Sender greift jedoch das Geoblocking, weswegen der Inhalt nur in Österreich, nicht aber in Deutschland ausgespielt wird. In deutschen Haushalten könnten aber theoretisch beide Sender empfangen werden. Hier gibt es weitere Infos dazu.

Auch in der Schweiz wird es eine Free-TV-Übertragung geben. Wie schon in der Vergangenheit zeichnet sich der Sender SRFzwei dafür verantwortlich.

© imago images Hamilton und Verstappen gerieten in Austin schon im Training aneinander.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP der USA heute live im Pay-TV?

Seit Beginn dieser Saison haben sich Formel 1-Fans auf eine gänzlich veränderte Übertragungslage einstellen müssen. Nach über 30 Jahren exklusiver Partnerschaft entschied sich der Kölner Privatsender RTL im vergangenen Jahr dazu, aus dem Übertragungsgeschäft der größten Motorsportliga der Welt auszusteigen.

Diesen Platz nahm der Pay-TV-Sender Sky ein. Der Medienkonzern aus Unterföhring richtete daraufhin den Kanal Sky Sport F1 HD ein; hier laufen neben den Sonntagsrennen auch alle Trainingseinheiten und Qualifyings.

Um auf diesen allerdings zugreifen zu können, benötigt man ein entsprechendes Abo. Das sogenannte Sky Sport Paket beläuft sich auf monatlich 17,50€.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP der USA heute im Livestream?

Neben der klassischen Übertragung im TV bietet Sky darüber hinaus noch einen Livestream an. Was für das Fernsehen gilt, gilt auch hier: Ein kostenpflichtiges Abonnement wird für den Zugriff vorausgesetzt. Mit einem solchen ist es möglich, das Rennen entweder über Sky Go oder Sky Ticket zu verfolgen.

Die zweite Option, um den heutigen GP der USA sehen zu können, ist der hauseigene Streamingdienst der Formel 1, F1TV. Monatsweise beläuft sich die Mitgliedschaft auf 2,99€, pro zwölf Monate würden 26,99€ fällig. Mehr Informationen dazu findet Ihr hier.

Die dritte und letzte Möglichkeit besteht darin, den Livestream des österreichischen Senders ORF 1 über die TVthek - die eigene Mediathek der Sendergruppe - zu schauen. Auch hier müssen wir Euch jedoch darauf hinweisen, dass das Geoblocking zum Problem werden könnte. Hier mehr Infos dazu.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP der USA heute live im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, die Rennen live anzuschauen, dann haben wir eine entspannte Alternative für Euch: den SPOX-Liveticker! Mit Updates im Minutentakt bleibt Ihr immer auf dem Laufenden. Klickt Euch rein!

Hier geht's zum Liveticker des Rennens beim GP der USA

Formel 1: Startaufstellung für den Großen Preis der USA Platzierung Fahrer Team 1. Verstappen Red Bull 2. Hamilton Mercedes 3. Perez Red Bull 4. Leclerc Ferrari 5. Sainz Ferrari 6. Ricciardo McLaren 7. Norris McLaren 8. Gasly AlphaTauri 9. Bottas Mercedes 10. Tsunoda AlphaTauri 11. Ocon Alpine 12. Giovinazzi Alfa Romeo 13. Stroll Aston Martin 14. Latifi Williams 15. Räikkönen Alfa Romeo 16. Schumacher Haas 17. Mazepin Haas 18. Vettel Aston Martin 19. Alonso Alpine 20. Russell Williams

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP der USA heute live im TV und Livestream? Gesamtstand in der Fahrerwertung

Max Verstappen führt wieder die Fahrergesamtwertung an. Ein zweiter Platz in Istanbul reichte ihm, um wieder an Lewis Hamilton vorbeizuziehen. Dieser hatte wegen eines Motorenwechsels von Stelle 11 beginnen müssen und kam am Ende nicht über den fünften Platz hinaus.

Pos. Fahrer Pkt. 1. Lewis Hamilton 262,5 2. Max Verstappen 256,5 3. Valtteri Bottas 177 4. Lando Norris 145 5. Sergio Perez 135 6. Carlos Sainz 116,5 7. Charles Leclerc 116 8. Daniel Ricciardo 95 9. Pierre Gasly 74 10. Fernando Alonso 58

Formel 1: Das sind die restlichen Rennen in diesem Jahr - Der Rennplan

USA: 24. Oktober 20.00 Uhr

24. Oktober 20.00 Uhr Mexiko: 7. November 19.00 Uhr

7. November 19.00 Uhr Brasilien: 14. November 17.00 Uhr

14. November 17.00 Uhr Katar: 21. November 14.00 Uhr

21. November 14.00 Uhr Saudi-Arabien: 5. Dezember 17.30 Uhr

5. Dezember 17.30 Uhr Abu Dhabi: 12. Dezember 13.00 Uhr

Klickt hier, um zu sehen, welches Team derzeit die Gesamtwertung der Konstrukteurswertung anführt.