Formel 1, GP der USA: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Nur noch sechs Rennen sind in laufenden Formel 1-Saison noch offen. Als nächstes steht der Große Preis von den USA, in Austin, Texas an. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Rennen live im TV oder Livestream verfolgen könnt.

Weite Teile der 2021-Saison in der Formel 1 liegen bereits hinter uns. Auf einige große Events dürfen wir uns allerdings noch freuen, darunter auch das Rennen im "Circuit of The Americas" in Austin, Texas.

Formel 1, GP der USA: Datum, Termine, Start, Dauer - so läuft das Wochenende ab

Der Große Preis der USA wird am 24. Oktober um 21.00 Uhr deutscher Zeit ausgetragen. Gastgeber ist die 950.000-Einwohner-Metropole Austin im US-Bundesstaat Texas. Doch noch lange bevor die letzten Doppelampeln im Hauptrennen erloschen sind, stehen natürlich noch Trainingseinheiten sowie die Qualifyings an.

Los geht es am Donnerstag, dem 21. Oktober wie gewohnt mit dem ersten freien Training. Das zweite steht am folgenden Tag, dem Freitag auf dem Plan, ehe am Samstag das dritte und letzte Training, sowie das Qualifying abgehalten werden. Abgerundet wird das Rennwochenende mit dem Hauptevent am Sonntag Abend.

Formel 1, GP der USA - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Donnerstag, 21. Oktober ab 18.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 22. Oktober ab 22.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 23. Oktober ab 20.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 23. Oktober ab 23.00 Uhr Qualifying Sonntag, 24. Oktober ab 21.00 Uhr Rennen

Formel 1, GP der USA live im TV und Livestream - Die Übertragung

Das Rennen wird leider nicht im Free-TV zu sehen sein.

Die Formel 1 läuft ab dieser Saison nur noch an vier Wochenenden live im Free-TV bei RTL - und dann werden dort auch nur die Rennen gezeigt, nicht die Trainings und auch nicht das Qualifying. Leider ist das Rennen von Austin nicht eines dieser vier.

Formel 1, GP der USA live - So sehen Sie das Rennen live!

Um das Rennwochenende live verfolgen zu könne, benötigt Ihr ein entsprechendes Sky-Abo. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten: Alle, die das Rennen im TV schauen wollen, brauchen entweder einen TV-Stick oder den Sky Q-Receiver. Diese gibt es allerdings nur in Kombination mit einem Abonnement über zwölf Monate. Die Preise liegen hier bei 19,99€ (mtl.) für das Supersport-Jahr-Ticket (TV-Stick) respektive 17,90€ (mtl.) für das Jahresticket (Sky Q).

Unkomplizierter wird es, wenn Ihr einen Livestream dem Fernsehen vorzieht. Hier reicht ein Supersport-Ticket, welches Ihr über die Website buchen könnt, aus, und schon habt Ihr vollen Zugriff auf das Rennen. Mehr Informationen dazu findet Ihr hier.

Auf dem eigens für die Formel 1 eingerichteten Kanal Sky Sport F1 HD beginnt die Live-Übertragung am 24. Oktober um 20.55 Uhr - damit nur wenige Minuten vor dem offiziellen Start.

Formel 1, GP der USA live - Diese Rennen laufen im Free-TV

Noch vor Beginn der laufenden Saison fiel die Entscheidung: die jahrzehntelange Partnerschaft zwischen Privatsender RTL und der Formel 1 wird nicht verlängert. Stattdessen sicherte sich der Pay-TV-Sender Sky die Rechte an allen 23 Events in diesem Jahr. RTL und Sky einigten sich dennoch auf insgesamt vier Rennen, die im Free-TV gezeigt werden dürfen - nur noch eins davon steht noch aus.

Datum Ort Strecke 18.04. Emilia Romagna, Italien Autodromo Enzo e Dino Ferrari 09.05. Barcelona, Spanien Circuit de Barcelona-Catalunya 12.09. Monza, Italien Autodromo Nazionale Monza 07.11. Sao Paulo, Brasilien Autódromo José Carlos Pace

Formel 1, GP der USA im Liveticker

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, die Rennen live anzuschauen, dann haben wir eine entspannte Alternative für Euch: den SPOX-Liveticker! Mit Updates im Minutentakt bleibt Ihr immer auf dem Laufenden. Klickt Euch rein:

Hier geht's zum Qualifying (23.10.)

Hier geht's zum Hauptrennen (24.10.)

Formel 1, GP der USA live - Gesamtstand in der Fahrerwertung

Max Verstappen führt wieder die Fahrergesamtwertung an! Ein zweiter Platz in Istanbul reichte ihm, um wieder an Lewis Hamilton vorbeizuziehen. Dieser hatte wegen eines Motorenwechsels von Stelle 11 beginnen müssen und kam am Ende nicht über den fünften Platz hinaus.