Am Sonntag steigt in der Formel 1 der Türkei-GP in Istanbul. Wer zeigt / überträgt heute das Qualifying live im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Formel 1, Qualifying beim GP der Türkei: Uhrzeit

Renn-Wochenende Nummer 16 in der Saison 2021: In der Formel 1 heulen die Motoren seit dem gestrigen Freitag in der türkischen Metropole Istanbul.

Am morgigen Sonntag findet dort der Grand Prix statt, die dafür benötigte Startaufstellung wird am heutigen Samstag, den 9. Oktober ermittelt. Der Startschuss für das Qualifying auf dem Istanbul Circuit Park fällt um 14 Uhr.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP der Türkei heute live im TV und Livestream?

Wenn es um die Live-Übertragung geht, verbindet man die Formel 1 in Deutschland eigentlich immer mit RTL. Allerdings: Der Kölner Sender besitzt seit dieser Saison nicht mehr die Rechte an der Ausstrahlung der kompletten Königsklasse im Motorsport. RTL zeigt nur noch vier Rennen der Saison live, drei davon liegen bereits in der Vergangenheit.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP der Türkei heute live im Pay-TV?

Die Rechte für jedes F1-Wochenende hat mittlerweile Sky inne. Der Pay-TV-Sender geht dementsprechend auch zum heutigen Qualifying live auf Sendung. Los geht es auf dem Sender Sky Sport F1 um 13.30 Uhr, zuvor gibt es dort auch noch das dritte freie Training zu sehen.

In Österreich ist dieses Wochenende übrigens ServusTV mit der Übertragung der Formel 1 an der Reihe. Auch hier beginnt das Programm um 13.30 Uhr.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP der Türkei heute im Livestream?

Sowohl Sky als auch ServusTV bieten zum heutigen Qualifying auch Livestreams an. Bei Sky gibt es diese auf den Plattformen Sky Go und Sky Ticket, bei ServusTV online auf der Website und in der App.

Das Programm von ServusTV ist grundsätzlich nur in Österreich empfangbar. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr ServusTV aber auch in Deutschland sehen könnt.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP der Türkei heute live im TV und Livestream? - Die Strecke im Steckbrief

Länge: 5338 Meter

5338 Meter Runden beim GP: 58

58 Distanz: 309,396 km

309,396 km Rechtskurven: 6

6 Linkskurven: 8

Formel 1: WM-Stand in der Fahrerwertung