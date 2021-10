Die Formel 1 ist zu Gast in der Türkei. In Istanbul finden heute die ersten beiden freien Trainings statt. SPOX begleitet sie im Liveticker.

In der Formel 1 stehen zum GP der Türkei das erste und das zweite freie Training an. Hier gibt's beide Sessions im Liveticker.

Formel 1: Freie Trainings beim GP der Türkei heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wer dieses Wochenende wohl beim GP triumphieren wird? Der WM-Kampf könnte kaum spannender sein. Lewis Hamilton führt die Fahrerwertung mit 246,5 Punkten an, nur zwei Zähler dahinter befindet sich Max Verstappen.

Vor Beginn: Die ersten beiden freien Trainings finden am heutigen Freitag statt. Die erste Session beginnt um 10.30 Uhr, die zweite um 14 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker zur Formel 1! Am Sonntag steigt in Istanbul der Türkei-GP, zuvor müssen aber natürlich erst einmal die Trainings und das Qualifying absolviert werden.

Formel 1: Freie Trainings beim GP der Türkei heute live im TV und Livestream

Auch die freien Trainings zum GP der Türkei werden sich live im TV und Livestream verfolgen lassen - allerdings nicht im Free-TV.

Pay-TV-Sender Sky besitzt die kompletten Rechte an der Ausstrahlung der Königsklasse im Motorsport und geht heute auf dem Sender Sky Sport F1 live auf Sendung. Über die Plattformen Sky Go und Sky Ticket kann das Programm auch via Livestream verfolgt werden.

