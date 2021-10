Die Formel 1 gastiert in Austin. Am Samstag steht beim GP der USA das Qualifying an. Wir erklären Euch, warum RTL das Event heute nicht im TV und Livestream zeigt.

So langsam neigt sich die Formel-1-Saison dem Ende entgegen. 16 von 22 Rennen liegen bereits hinter uns.

Nun steht der Große Preis der USA an. Warum das Spektakel nicht von RTL übertragen wird, klären wir hier auf.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP der USA heute nicht live im TV und Livestream

Mit dem Start dieser Formel 1-Saison hat sich die Lage der Übertragungsrechte grundlegend geändert. Nach gut 30 Jahren zog sich der deutsche Ableger der RTL Group aus dem Formel 1-Geschäft zurück. Seit 1991 verstand sich der Kölner Sender als Deutschlands Ansprechpartner Nummer 1, was die größte Motorsportliga der Welt angeht.

Formel 1: Sky und RTL einigen sich auf Kooperation

Mit dem Grund für den Ausstieg hielt RTL-Sportchef Manfred Loppe nicht zurück: "Wenn Konkurrenten im Spiel sind, die bereit sind, das Doppelte zu bieten, muss man sich mit einem Ausstiegsszenario zwangsläufig auseinandersetzen". Mit den Konkurrenten meinte er wohl maßgeblich den Pay-TV-Sender Sky.

Es dauerte nicht lange, da verkündete Sky-Boss Devesh Raj stolz: "Wir werden unseren Zuschauern das beste Motorsport-Erlebnis aller Zeiten bieten". Damit dürfte er nicht nur die exklusiven Übertragungsrechte aller Rennen, sowie der zugehörigen Trainingseinheiten und Qualifyings meinen, sondern auch den eigens dafür eingerichteten Kanal Sky Sport F1 HD, der die Zuschauerinnen und Zuschauer fast 24 Stunden am Tag mit Kontent aus der Rennliga überschütten sollte.

Überraschenderweise ließ RTL Formel 1-Fans ohne das kostenpflichtige Sky-Abo nicht auf dem Trockenen sitzen. In einer Kooperation der beiden Unternehmen handelten die Kölner aus, vier Rennen verteilt über die gesamte Saison im Free-TV ausstrahlen zu dürfen. Welche das sind, seht Ihr in der Tabelle unten.

Datum Ort Strecke 18.04. Emilia Romagna, Italien Autodromo Enzo e Dino Ferrari 09.05. Barcelona, Spanien Circuit de Barcelona-Catalunya 12.09. Monza, Italien Autodromo Nazionale Monza 07.11. Sao Paulo, Brasilien Autódromo José Carlos Pace

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP der USA heute nicht - Die Übertragung im TV und Livestream

Um das Rennwochenende live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein entsprechendes Sky-Abo. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten: Alle, die das Rennen im TV schauen wollen, brauchen entweder einen TV-Stick oder den Sky Q-Receiver. Diese gibt es allerdings nur in Kombination mit einem Abonnement über zwölf Monate. Die Preise liegen hier bei 19,99€ (mtl.) für das Supersport-Jahr-Ticket (TV-Stick) respektive 17,90€ (mtl.) für das Jahresticket (Sky Q).

Unkomplizierter wird es, wenn Ihr einen Livestream dem Fernsehen vorzieht. Hier reicht ein Supersport-Ticket, welches Ihr über die Website buchen könnt, aus, und schon habt Ihr vollen Zugriff auf das Rennen. Mehr Informationen dazu findet Ihr hier.

Der Sender Sky Sport F1 HD beginnt mit der Übertragung des Qualifyings um 22.30 Uhr - damit eine halbe Stunde vor dem Startschuss.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP der USA heute nicht live im TV und Livestream - Liveticker bei SPOX

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, die Rennen live anzuschauen, dann haben wir eine entspannte Alternative für Euch: den SPOX-Liveticker! Mit Updates im Minutentakt bleibt Ihr immer auf dem Laufenden. Klickt Euch rein:

Hier geht's zum Liveticker des Qualifyings (23.10.)

Formel 1 heute live: Der GP der USA - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 22. Oktober ab 18.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 22. Oktober ab 22.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 23. Oktober ab 20.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 23. Oktober ab 23.00 Uhr Qualifying Sonntag, 24. Oktober ab 21.00 Uhr Rennen

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP der USA heute nicht live im TV und Livestream - Strecke im Steckbrief

Name: Circuit of The Americas

Circuit of The Americas Länge: 5.516 Meter

5.516 Meter Runden: 56

56 Distanz: 308,896 km

308,896 km Kurven: 20

Formel 1-GP der USA - Gesamtstand in der Fahrerwertung

Max Verstappen führt wieder die Fahrergesamtwertung an! Ein zweiter Platz in Istanbul reichte ihm, um wieder an Lewis Hamilton vorbeizuziehen. Dieser hatte wegen eines Motorenwechsels von Stelle 11 beginnen müssen und kam am Ende nicht über den fünften Platz hinaus.