Die Formel 1 trägt heute den GP in Monza aus. Wer überträgt / zeigt heute das Rennen der Formel 1 in Monza live im TV, im Livestream und im Liveticker? Wir liefern Euch die wichtigsten Informationen zu diesem Event.

In der Formel 1 geht es aktuell Schlag auf Schlag. Der GP in Monza am heutigen Sonntag ist schon das dritte Rennen der Formel 1 in Folge.

Max Verstappen konnte sich in der vergangenen Woche bei seinem Heimrennen die WM-Führung zurückholen. Ob er in Monza seine Führung nun weiter ausbauen kann? Lewis Hamilton, der Rekordsieger auf dieser Strecke, wird sicherlich etwas dagegen haben.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP in Monza heute live im TV und Livestream?

Wer das Rennen in Monza heute live im TV oder im Livestream schauen möchte, dem bieten sich heute einige Möglichkeiten. Das Rennen in Monza ist nur eines von vier, welches der Privatsender RTL live im Free-TV übertragen darf. Damit kommt die Übertragung des Kölner Senders zu den Angeboten der etablierten Sendern hinzu.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP in Monza heute live im Free-TV?

Die Formel 1 ist zurück im Free-TV! Am heutigen Sonntag könnt Ihr das Rennen in Monza live und in voller Länge bei RTL im Free-TV sehen. Möglich macht das die Tatsache, dass RTL sich die Rechte für vier ausgewählte Rennen in der Saison gesichert hat. Die Übertragung des Spektakels beginnt heute um 14.00 Uhr. Das Rennen startet dann zur gewohnten Zeit um 15.00 Uhr. Wie gewöhnlich kommentieren auch Heiko Wasser und Christian Danner das Rennen in Monza heute live.

Wer in der Nähe der österreichischen Grenze lebt, kann unter Umständen das Rennen auch live im ORF sehen. Der Sender teilt sich ab dieser Saison abwechselnd die Rechte der Formel 1- Übertragung mit dem Sender Servus TV. Wie Ihr die beiden Sender in Deutschland empfangen könnt, zeigen wir Euch hier.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP in Monza heute live im Pay-TV?

Die umfassendste Übertragung in Deutschland bietet Sky. Der Münchener Bezahlsender hat zu Beginn dieser Saison einen eigenen TV- Sender Sky Sport F1 ins Leben gerufen, um alle Sessions der Formel 1 live zu Übertragen.

Die Vorberichte zum Rennen starten heute um 13.15 Uhr. Wie gewohnt kommentiert das Ganze Sascha Roos zusammen mit dem ehemaligen Formel 1- Fahrer Ralf Schumacher.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP in Monza heute im Livestream?

Wer das Rennen heute bequem live im Stream verfolgen möchte, bieten sich einige Möglichkeiten. RTL bietet mit TV NOW seinen eigenen Streamingdienst an, auf dem Ihr das gesamte Rennen in voller Länge verfolgen könnt.

Ähnliches gilt für den Bezahlsender Sky: Mit der Sky Go- App oder Sky- Ticket stehen zwei Plattformen zur Verfügung, mit denen Ihr das Rennen im Livestream sehen könnt.

Auch der ORF bietet einen eigenen Livestream an. Das Schauen des Livestreams ist aufgrund des Geoblockings in Deutschland jedoch etwas schwierig. Wie Ihr dennoch den Livestream sehen könnt, zeigen wir Euch hier.

Letztendlich bietet die Formel 1 selber auch einen eigenen Stream an. Mit F1TV könnt Ihr auch alle Sessions der Formel 1 live und vollumfänglich verfolgen. Dafür benötigt Ihr in Deutschland jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement seit Beginn der Saison. Nur in Österreich könnt Ihr ein Abo für F1TV jetzt noch abschließen.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP in Monza heute live im TV und Livestream? - Wichtigste Informationen

Runde: 14. Grand Prix in der Saison 2021

14. Grand Prix in der Saison 2021 Datum: 12. September 2021

12. September 2021 Ort: Monza, Italien

Monza, Italien Strecke: Autodromo Nationale Di Monza

Autodromo Nationale Di Monza Übertragung im Free-TV (DE): RTL

RTL Übertragung im Pay-TV (DE): Sky

Livestream (DE): Sky Go, Sky Ticket, F1TV (nur für Bestandskunden)

(nur für Bestandskunden) Übertragung (AT): ORF

Livestream (AT): orf.at

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP in Monza heute live im TV und Livestream? - Die Startaufstellung

Platzierung Fahrer Team 1. Verstappen Red Bull 2. Ricciardo McLaren 3 Norris McLaren 4. Hamilton Mercedes 5. Leclerc Ferrari 6. Sainz Ferrari 7. Giovinazzi Alfa Romeo 8. Perez Red Bull 9. Stroll Aston Martin 10. Alonso Alpine F1 Team 11. Vettel Aston Martin 12. Ocon Alpine F1 Team 13. Latifi Williams 14. Russell Williams 15. Tsunoda AlphaTauri 16. Mazepin Haas 17. Kubica Alfa Romeo 18. Schumacher Haas 19. Gasly AlphaTauri 20. Bottas Mercedes

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP in Monza heute live im TV und Livestream? Rennen im Liveticker

Für alle, die das Rennen nicht live im TV oder im Livestream sehen können, bietet SPOX einen umfangreichen Liveticker an, mit dem Ihr die Renn- Action keineswegs verpasst. Hier findet Ihr den Liveticker zum GP in Monza.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP in Monza heute live im TV und Livestream? Der Stand in der WM

Neuer Führender in der Formel 1 Fahrerwertung ist seit dem letzten Rennen in Zandvoort Max Verstappen. Seit dem Beginn der Saison liefert er sich mit Lewis Hamilton ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 224,5 Punkte hat der Niederländer bis dato in 13 Rennen gesammelt. Nur drei Punkte dahinter ist sein ärgster Rivale Lewis Hamilton.

Bester Deutscher in der Fahrerwertung ist Sebastian Vettel. 35 Punkte hat der Heppenheimer bis zum heutigen Rennen in Monza gesammelt. Der zweite Deutsche Mick Schumacher im Haas hat noch keine Punkte sammeln können.

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung:

Rang Fahrer Team Punkte 1. Max Verstappen Red Bull 224,5 2. Lewis Hamilton Mercedes 221,5 3. Valterri Bottas Mercedes 123 4. Lando Norris McLaren 114 5. Sergio Perez Red Bull 108 6. Charles Leclerc Ferrari 92 7. Carlos Sainz Ferrari 89,5 8. Pierre Gasly AlphaTauri 66 9. Daniel Ricciardo Mclaren 56 10. Fernando Alonso Alpine 46 11. Esteban Ocon Alpine 44 12. Sebastian Vettel Aston Martin 35 13. Yuki Tsunoda AlphaTauri 18 14. Lance Stroll Aston Martin 18 15. George Russell Williams 13 16. Nicholas Latifi Williams 7 17. Kimi Räikkönen Alfa Romeo 2 18. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 19. Mick Schumacher Haas 0 20. Nikita Masepin Haas 0

Formel 1: Stand in der Konstrukteurswertung:

Rang Team Punkte 1. Mercedes 344,5 2. Red Bull Racing 332,5 3. Ferrari 181,5 4. McLaren 170 5. Alpine 90 6. AlphaTauri 84 7. Aston Martin 53 8. Williams 20 9. Alfa Romeo 3 10. Haas -

Formel 1: Der Rennkalender der Saison 2021 im Überblick