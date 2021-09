In der Formel 1 steigt heute der GP der Niederlande. Wer zeigt / überträgt das Rennen beim Formel-1-GP der Niederlande heute live im TV und Livestream? Dieser Artikel liefert Euch die wichtigsten Informationen.

Kaum Zeit zum Verschnaufen. Eine Woche nach dem Belgien-Rennen macht die Formel 1 jetzt schon wieder in den Niederlanden weiter.

Das 13. Rennen in der laufenden Saison steht an - für WM-Aspirant Max Verstappen ist es ein Heimrennen. Ob er in Zandvoort in der Nähe von Amsterdam auch triumphieren kann?

Wer den GP der Niederlande heute live im TV und Livestream zeigt und überträgt, erfahrt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP der Niederlande heute live im TV und Livestream?

RTL ist seit dieser Saison nicht mehr die erste Anlaufstelle, wenn es darum geht, die Formel 1 zu verfolgen. Der Kölner Sender überträgt 2021 lediglich noch vier Große Preise im Free-TV, wozu das Rennen in den Niederlanden allerdings nicht gehört.

© getty Max Verstappen startet sein Heimrennen von der Pole Position.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP der Niederlande heute live im Free-TV?

Auch kein anderer deutscher Free-TV-Sender strahlt den GP aus. Unter Umständen besteht in grenznahen Gebieten wenigstens die Möglichkeit, das österreichische Programm von ServusTV zu empfangen.

In Österreich teilen sich ServusTV und das ORF die Formel-1-Übertragungen auf, dieses Wochenende ist ServusTV an der Reihe. Wie Ihr ServusTV in Deutschland empfangen könnt, erfahrt Ihr wiederum hier.

Rekorde, Eskapaden, legendäre Funksprüche: Räikkönens Formel-1-Karriere © getty 1/25 Kimi Räikkönen hat sein Karriereende verkündet. Mit dem Finnen verliert die Formel 1 am Ende der laufenden Saison eine ihrer ganz großen Ikonen. SPOX blickt deshalb auf die turbulente Karriere des "Iceman" zurück. © getty 2/25 Räikkönens Formel-1-Karriere beginnt 2001 bei Sauber. Da Finne ist damals gerade 21 Jahre alt. Zuvor hatte er im Kartsport und in der Formel-Renault die ersten Racing-Erfahrungen gesammelt - und offenbar Teamchef Peter Sauber überzeugt. © getty 3/25 Nach guter Debütsaison mit Sauber folgt nur ein Jahr später der Wechsel zum Topteam McLaren, wo Weltmeister Mika Häkkinen seine Karriere beendet und den Youngster als seinen Nachfolger empfiehlt. David Coulthard wird sein Teamkollege. © getty 4/25 Die erste Saison mit dem britischen Traditionsrennstall läuft passabel - mit 24 Punkten wird er immerhin WM-Sechster hinter Teamkollege Coulthard (41 Punkte). © getty 5/25 Im Jahr darauf holt der Finne dann endlich seinen ersten Formel-1-Sieg in Malaysia. Überraschenderweise kämpft er auch in der WM um den Titel, muss sich jedoch knapp mit zwei Punkten Rückstand Michael Schumacher geschlagen geben. © getty 6/25 Während dieser Zeit bekommt der Finne auch seinen legendären Spitznamen verliehen. Aufgrund seiner unterkühlten und distanzierten Art (besonders zu Medien), tauft ihn der damalige McLaren-Teamchef Ron Dennis auf den Namen „Iceman“. © imago images 7/25 Räikkönen kann sich damit anfreunden. Neben einem großflächigen Tattoo auf dem linken Unterarm, welches er ab 2008 trägt, ist der Schriftzug auch immer wieder auf Helm-Designs des Finnen zu finden. © getty 8/25 In den folgenden drei Jahren läuft es mit McLaren solide, ein WM-Titel springt aber nicht heraus. 2003 und 2005 ist Räikkönen eigentlich der schnellste Mann im Feld, sein McLaren hat aber zu oft mit Zuverlässigkeitsproblemen zu kämpfen. © getty 9/25 Im Jahr 2007 folgt der Wechsel zu Ferrari, wo er schnell die Herzen der Tifosi gewinnt. Gleich in seinem ersten Rennen für die Scuderia in Australien holt er den Rennsieg. Er ist der erste Ferrari-Fahrer seit Nigel Mansell, dem das gelingt. © getty 10/25 Es folgt eine der spannendsten F1-Saisons aller Zeiten. Bis zum letzten GP haben mit ihm, Fernando Alonso und Lewis Hamilton (beide McLaren) drei Fahrer noch Chancen auf den Titel. Letztlich setzt sich Kimi mit einem Punkt durch und wird Weltmeister. © getty 11/25 Obwohl er 2008 als großer Favorit an den Start geht, kann er an die Erfolge nicht anknüpfen. Auch 2009 bleiben Top-Ergebnisse aus. Räikkönen wirkt zunehmend unmotiviert, letztlich folgt zum Ende der Saison 2009 die Vertragsauflösung bei Ferrari. © getty 12/25 Da Verhandlungen mit anderen Teams scheitern, nimmt der Finne 2010 an der Rallye-WM teil. Zunächst sitzt Kimi im Fiat, später rast er im Citröen über die Buckelpisten. © getty 13/25 Die erhofften Erfolge bleiben aus. Räikkönen landet als Zehnter zweimal nur im Mittelmaß der WM-Wertung. Bis 2011 bleibt er der Serie treu, danach werden Gerüchte um ein mögliches F1-Comeback laut. © getty 14/25 Zunächst sieht Williams als aussichtsreichster Kandidat aus, letztlich entscheidet sich Räikkönen aber für ein Engagement bei Renault-Nachfolger Lotus. An seiner Seite bekommt der Franzose Romain Grosjean das zweite Cockpit. © getty 15/25 Es ist eine überraschend gute Comeback-Saison des Finnen, in der er in Abu Dhabi sein erstes Rennen seit seinem Comeback gewinnt. Dort entsteht auch der legendäre "Leave me alone! I know what I am doing!"-Funkspruch. In der WM wird er starker Dritter. © getty 16/25 Auch in die Saison 2013 startet der meist emotionslose Finne stark, er gewinnt den WM-Start in Melbourne. In seiner 2018 erscheinenden Biografie erfährt man, dass er vor dem Spanien-GP 2013 16 Tage am Stück betrunken gewesen sein soll. © imago images 17/25 Generell ist der Finne ein Fan von Alkohol und Partys. Hin und wieder tauchen diverse Bilder von ihm auf, auf seine Performance hat dies überraschenderweise aber selten Einfluss. © getty 18/25 Aufgrund seiner guten Leistungen bei Lotus bietet Ferrari ihm 2014 die Rückkehr an. Räikkönen willigt ein, an die Erfolge früherer Scuderia-Tage kann er aber nicht mehr anknüpfen. Zum einen ist das Auto zu langsam … © getty 19/25 … aber auch der Finne selbst gehört nicht mehr zu den absoluten Top-Fahrern im Feld. Sowohl mit Fernando Alonso als auch mit seinem guten Freund Sebastian Vettel kann Räikkönen teamintern nicht mithalten. © getty 20/25 In fünf Jahren bei der Scuderia gelingt ihm nur ein einziger Sieg. Dieser ist allerdings geschichtsträchtig. Mit dem Triumph beim US-GP 2018 ist er der Pilot mit der längsten Zeit (2044 Tage bzw. 113 Rennen) zwischen zwei F1-GP-Siegen. © getty 21/25 Sein Cockpit muss er zur Saison 2019 dennoch an Charles Leclerc abgeben. Gerüchte um ein Karriereende machen die Runde, letztlich entscheidet sich der Finne aber zum Schritt zurück zu seinem Premieren-Rennstall Sauber (Alfa Romeo). © getty 22/25 „Ich mache das als Hobby. Wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe, dann höre ich auf“, sagt er kurz nach seiner Unterschrift beim Schweizer Team. In den drei Jahren bei Alfa kann er hin und wieder mit guten Resultaten in den Punkten aufhorchen lassen … © getty 23/25 … letztlich ist aber das Auto, vor allem ab 2020, eines der schwächsten im Feld. Beim Eifel-GP 2020 bricht er dann noch einmal eine letzte Bestmarke. Mit seinem 324. Rennstart löst er Rubens Barrichello als bisherigen Rekordhalter ab. © getty 24/25 Am Rande des Niederlande-GPs 2021 verkündet Räikkönen schließlich sein zweites und endgültiges Karriereende. Bereits im Winter 2020 sei die Entscheidung gefallen. "Es war keine leichte Entscheidung", schrieb Räikkönen auf seinem Instagram-Kanal. © getty 25/25 Er wolle sich nun vermehrt um seine Frau Minttu sowie seine zwei Kinder kümmern. Dennoch verliert die Formel 1 mit ihm eine seiner größten Ikonen. Oder um es mit den Worten von Alfa-Teamchef Frederic Vasseur zu sagen: „Es gibt keinen Fahrer wie Kimi“.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP der Niederlande heute live im Pay-TV?

In Deutschland gibt es zum Rennen offiziell heute nur die Live-Übertragung von Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an der Ausstrahlung sämtlicher Rennen, sämtlicher Trainings und sämtlicher Qualifyings. Gezeigt wird das alles auf dem Sender Sky Sport F1, der zu dieser Saison neu an den Start ging.

Übertragungsstart ist bei Sky Sport F1 mit den Vorberichten um 13.30 Uhr. Das Rennen begleiten dann Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Großbritannien heute live im Livestream?

Es ist auch möglich, das Sky-Programm als Livestream abzurufen. Die Plattformen Sky Go und Sky Ticket stehen dafür bereit.

Um noch mal auf ServusTV zurückzukommen. Auch hier wird ein Livestream zur Verfügung gestellt, der grundsätzlich aber in Deutschland gesperrt ist. Mit legalen VPN-Verbindungen könnt Ihr die geographische Erkennung allerdings umgehen.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP der Niederlande heute live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Runde: 13. Grand Prix in der Saison 2021

13. Grand Prix in der Saison 2021 Datum: 5. September 2021

5. September 2021 Ort: Zandvoort, Niederlande

Zandvoort, Niederlande Strecke: Circuit Park Zandvoort

Circuit Park Zandvoort Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky Go, Sky Ticket, F1TV (nur für Bestandskunden)

(nur für Bestandskunden) Übertragung (AT): ServusTV

Livestream (AT): Servustv.com

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP der Niederlande heute live im TV und Livestream? - Startaufstellung

Pos. Fahrer Team 1 Max Verstappen Red Bull 2 Lewis Hamilton Mercedes 3 Valtteri Bottas Mercedes 4 Pierre Gasly AlphaTauri 5 Charles Leclerc Ferrari 6 Carlos Sainz Ferrari 7 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 8 Esteban Ocon Alpine 9 Fernando Alonso Alpine 10 Daniel Ricciardo McLaren 11 George Russell Williams 12 Lance Stroll Aston Martin 13 Lando Norris McLaren 14 Nicholas Latifi Williams 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 16 Sergio Perez Red Bull 17 Sebastian Vettel Aston Martin 18 Robert Kubica Alfa Romeo 19 Mick Schumacher Haas F1 20 Nikita Mazepin Haas F1

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP der Niederlande heute live im TV und Livestream? - Rennen im Liveticker

Wem es nicht möglich sein wird, im TV oder Livestream einzuschalten und das Rennen mit eigenen Augen zu verfolgen, ist eingeladen, hier bei SPOX vorbeizuschauen. Wir tickern auch den Niederlande-GP ausführlich mit und liefern alle wichtigen Informationen.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP der Niederlande heute live im TV und Livestream? - Stand in der WM-Wertung

Angeführt wird die Fahrerwertung nach zwölf von 22 Rennen von Lewis Hamilton. Der Brite sammelte bis dato 202,5 Punkte, womit er aber keinen allzu großen Vorsprung auf seinen Verfolger Max Verstappen hat. Der Red-Bull-Pilot sitzt ihm mit nur drei Zählern Rückstand dicht im Nacken (199,5).

Mick Schumacher ist einer von zwei Fahrern, die noch keinen einzigen Punkt erzielen konnten. Der andere: sein Teamkollege Nikita Mazepin. Sebastian Vettel steht bei 35 Zählern, er ist damit aktuell Zwölfter.

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung:

Rang Fahrer Team Punkte 1. Lewis Hamilton Mercedes 202,5 2. Max Verstappen Red Bull 199,5 3. Lando Norris McLaren 113 4. Valtteri Bottas Mercedes 108 5. Sergio Perez Red Bull 104 6. Carlos Sainz Ferrari 83,5 7. Charles Leclerc Ferrari 82 8. Daniel Ricciardo McLaren 56 9. Pierre Gasly AlphaTauri 54 10. Esteban Ocon Alpine-Renault 42 11. Fernando Alonso Alpine-Renault 38 12. Sebastian Vettel Aston Martin 35 13. Yuki Tsunoda AlphaTauri 18 14. Lance Stroll Aston Martin 18 15. George Russell Williams 13 16. Nicholas Latifi Williams 7 17. Kimi Räikkönen Alfa Romeo 2 18. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 19. Mick Schumacher Haas 0 20. Nikita Masepin Haas 0

Formel 1: Stand in der Konstrukteurswertung:

Rang Team Punkte 1. Mercedes 310,5 2. Red Bull Racing 303,5 3. McLaren 169 4. Ferrari 165,5 5. Alpine 80 6. AlphaTauri 72 7. Aston Martin 53 8. Williams 20 9. Alfa Romeo 3 10. Haas -

Formel 1: Rennkalender der Saison 2021 im Überblick