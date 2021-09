Formel 1: Rennen beim GP von Russland heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute wird in der Formel 1 beim Großen Preis von Russland um Punkte gefahren. Wir zeigen, wo Ihr das Rennen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Formel 1: Rennen beim GP von Russland - Datum, Ort, Zeit

Nächste Runde im Titelduell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton! Am heutigen Sonntag, 26. September, findet das 15. Saisonrennen der Formel 1, der Große Preis von Russland, statt. Um 14 Uhr werden sich die Fahrer auf die Einführungsrunde begeben, wenig später erfolgt dann der Start.

Beim gestrigen Qualifying sicherte sich Lando Norris die Pole Position vor Carlos Sainz. Die beiden deutschen Fahrer Sebastian Vettel und Mick Schumacher belegten die Plätze 11 und 15.

Nach dem ereignisreichen Großen Preis von Italien geht Red-Bull-Pilot Max Verstappen als Führender in der Fahrerwertung ins Rennen. Sein Vorsprung auf Lewis Hamilton (Mercedes) beträgt aber nur fünf Punkte. In Monza gingen die beiden Titelfavoriten nach einem Crash leer aus.

Auf dem Sotschi Autodrom wird heute zum achten Mal in der Formel 1 gefahren. Seit 2014 gab es dort nur Mercedes-Siege, alleine vier Mal durch Lewis Hamilton.

© getty Lewis Hamilton gewann den Großen Preis von Russland bereits vier Mal.

Formel 1: Rennen beim GP von Russland heute live im TV und im Livestream

Eine Live-Übertragung im Free-TV wie vom vergangenen Rennen in Monza wird es heute nicht geben. Der Privatsender RTL darf in dieser Saison nur vier Rennen im frei empfangbaren Fernsehen ausstrahlen. Das letzte Rennen wird der Große Preis von Saudi-Arabien am 5. Dezember sein.

Doch keine Angst, den Großen Preis von Russland könnt ihr trotzdem live verfolgen, wenn auch nicht kostenlos. Beispielweise wenn Ihr im grenznahen Gebiet zu Österreich wohnt bei ORF1. Dort ist der Sender nämlich terrestrisch und über Kabel zu empfangen (So könnt Ihr ORF1 in Deutschland empfangen).

Formel 1: Rennen beim GP von Russland heute live im Pay-TV

Exklusiv in Deutschland wird der Große Preis von Russland heute von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Rennen im Kalenderjahr 2021 live und in voller Länge.

Auf den Kanälen Sky Sport F1 und Sky Sport UHD beginnt die Vorberichterstattung um 12.30 Uhr. Das Rennen kommentieren ab 13.55 Uhr dann Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher.

Formel 1: Rennen beim GP von Russland heute im Livestream

Sky bietet parallel zu der Übertragung im TV auch einen Livestream an. Kunden des Pay-TV-Senders können diesen über die Sky Go-App auf verschiedenen Endgeräten abrufen. Mit dem kostenpflichtigen SkyTicket besteht diese Möglichkeit auch für alle anderen F1-Interessierten. Ein jederzeit kündbares SkyTicket ist zum Preis von 29,99 Euro im Monat zu buchen. Es gibt auch noch eine billigere Variante. Diese kostet 19,99 Euro im Monat, ist aber erst ab dem 13. Monat kündbar.

Auf dem Livestream des ORF liegt in Deutschland eine Geosperre. Diese könnt Ihr mit VPN-Verbindung in unser Nachbarland aber legal umgehen.

Formel 1: Rennen beim GP von Russland heute live im TV, Livestream und Liveticker - Startaufstellung

Pos. Fahrer Team 1 Lando Norris McLaren 2 Carlos Sainz Ferrari 3 George Russell Williams 4 Lewis Hamilton Mercedes 5 Daniel Ricciardo McLaren 6 Fernando Alonso Alpine 7 Valtteri Bottas Mercedes 8 Lance Stroll Aston Martin 9 Sergio Perez Red Bull 10 Esteban Ocon Alpine 11 Sebastian Vettel Aston Martin 12 Pierre Gasly AlphaTauri 13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 15 Mick Schumacher Haas F1 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 17 Nikita Masepin Haas F1 -neue Antriebsteile Nicholas Latifi Williams -neue Antriebsteile Charles Leclerc Ferrari -neue Antriebsteile und Strafe aus Monza Max Verstappen Red Bull

Formel 1: Rennen beim GP von Russland heute im Liveticker

SPOX berichtet live vom Großen Preis von Russland mittels eines ausführlichen Livetickers. Schaut rein und verpasst kein Überholmanöver!

Hier geht's zum Liveticker Großer Preis von Russland.

Formel 1: Rennen beim GP von Russland heute live im TV, Livestream und Liveticker - Strecke im Steckbrief

Streckenname: Sotschi Autodrom

Sotschi Autodrom Länge: 5848 Meter

5848 Meter Runden beim GP: 53

53 Distanz: 309,745 km

309,745 km Rechtskurven: 12

12 Linkskurven: 6

Formel 1, Weltmeisterschaft: Stand in der Fahrerwertung und in der Konstrukteurswertung

Fahrerwertung

Rang Fahrer Punkte 1. Max Verstappen 226,5 2. Lewis Hamilton 221,5 3. Valtteri Bottas 141 4. Lando Norris 132 5. Sergio Perez 118 6. Charles Leclerc 104 7. Carlos Sainz 97,5 8. Daniel Ricciardo 83 9. Pierre Gasly 66 10. Fernando Alonso 50

Konstrukteurswertung