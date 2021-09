Formel 1: Freie Trainings beim GP der Niederlande heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nur eine Woche nach dem Großen Preis in Belgien geht es in der Formel 1 in den Niederlanden weiter - angefangen mit den Freien Trainings. SPOX klärt auf, wie sich diese heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lassen.

Formel 1, Freie Trainings beim GP der Niederlande: Zeiten, Ort

Nach dem Ende der Sommerpause geht es in der Formel 1 Schlag auf Schlag. Am vergangenen Wochenende machte die Königsklasse des Motorsports in Belgien zum Großen Preis von Spa-Francorchamps Halt, woraufhin sie jetzt im Nachbarland zu Gast ist.

Am Sonntag, den 5. September steigt das Rennen auf dem Circuit Park Zandvoort in den Niederlanden. Bevor es mit dem GP jedoch so weit ist, werden erst einmal die Freien Trainings und das Qualifying absolviert.

Los geht es am heutigen Freitag, den 3. September mit den ersten beiden Trainingssessions. Die erste startet um 11.30 Uhr, die zweite ist für 15 Uhr angesetzt.

Formel 1: GP der Niederlande - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 3. September 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 3. September 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 4. September 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 4. September 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 5. September 2021 15 Uhr Rennen

Formel 1: Freie Trainings beim GP der Niederlande heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV werdet Ihr weder die Trainings noch das Qualifying und ebenso wenig das Rennen verfolgen können. Einzig Pay-TV-Sender Sky überträgt die Formel 1 dieses Wochenende live und in voller Länge. Sendungsstart ist um 11.15 Uhr und um 14.45 Uhr jeweils auf Sky Sport F1. Kommentar: Sascha Roos. Experte: Ralf Schumacher.

Sky macht es Euch auch möglich, das F1-Treiben via Livestream zu verfolgen. Zur Verfügung stehen dafür die ebenfalls kostenpflichtigen Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

Formel 1: Freie Trainings beim GP der Niederlande im Liveticker

Wer kein Kunde bei Sky ist und auch kein Abonnement abschließen möchte, der ist bei SPOX dann erst recht bestens aufgehoben. Hier wird die Formel 1 nämlich in ausführlichen Livetickern begleitet - somit natürlich auch sowohl das erste als auch das zweite Freie Training in den Niederlanden.

Formel 1: Freie Trainings beim GP der Niederlande heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos zur Strecke

Streckenname: Circuit Park Zandvoort

Circuit Park Zandvoort Länge: 4252 Meter

4252 Meter Runden beim GP: 72

72 Distanz: 306,144 km

306,144 km Rechtskurven: 10

10 Linkskurven: 4

Formel 1: Aktueller WM-Stand

Zwölf von insgesamt 22 Rennen sind in dieser F1-Saison bereits bestritten, also mehr als die Hälfte. Führender in der WM-Fahrerwertung ist derzeit Lewis Hamilton.

Der Brite besitzt 202,5 Punkte auf seinem Konto, hat damit aber nur drei Zähler mehr als Max Verstappen, der ihm mit 199,5 dicht im Nacken sitzt.

Dahinter wiederum befindet sich Lando Norris, jedoch beträgt die Differenz zwischen Platz zwei und drei 86,5 Punkte.