Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Russland heute nicht live im TV und Livestream

Am Sonntag steigt in der Formel 1 der Große Preis von Russland. Warum das Rennen auf dem Sotschi Autodrom nicht bei RTL zu sehen ist, erfahrt Ihr hier.

Formel 1: GP von Russland - Zeitplan

Nach dem Qualifying findet am Sonntag in der Formel 1 der Große Preis von Russland statt. Der Start wird um 14 Uhr erfolgen. Aus der Pole Position geht xxx ins Rennen.

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Sonntag, 26. September 2021 14 Uhr Rennen

Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Russland heute nicht live im TV und Livestream

Für viele F1-Fans war es vor zwei Wochen eine pure Freude, dass der Große Preis von Monza live bei RTL im Free-TV gezeigt wurde. Das ist in diesem Jahr nämlich nicht der Regelfall, da der Privatsender nur vier Rennen im frei empfangbaren Fernsehen zeigen darf.

Für den Großen Preis von Russland ist RTL nicht im Besitz der Co-Übertragungsrechte, weshalb das Rennen heute auch nicht im Free-TV gezeigt wird. Das letzte Rennen im Free-TV ist der Große Preis von Saudi-Arabien am 5. Dezember.

Formel 1: Dieses Rennen zeigt RTL in dieser Saison noch

Datum Uhrzeit (Rennen) Grand Prix 5. Dezember 2021 17 Uhr Großer Preis von Saudi-Arabien (Dschidda)

Formel 1 heute live: Rennen beim GP von Russland im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky sorgt auch heute für eine umfassende Live-Übertragung des Großen Preis von Russland. Wer sich diesen ansehen will, muss aber vorher ein Abo mit dem entsprechenden Sportpaket gebucht haben.

Die Vorberichterstattung beginnt um 12.30 Uhr auf den Kanälen Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD, dort seht Ihr ab 14.55 Uhr auch das Rennen mit Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher.

In Österreich zeigt ORF1 den Großen Preis von Russland heute live (So könnt Ihr ORF1 in Deutschland empfangen).

Wer das Rennen lieber streamen will, hat dazu als Sky-Kunde mit der SkyGo-App die Möglichkeit. Alle anderen können sich ein kostenpflichtigen SkyTicket buchen, auch noch kurzfristig.

Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Russland heute nicht live im TV und Livestream - Strecke im Steckbrief

Streckenname: Sotschi Autodrom

Sotschi Autodrom Länge: 5848 Meter

5848 Meter Runden beim GP: 53

53 Distanz: 309,745 km

309,745 km Rechtskurven: 12

12 Linkskurven: 6

Formel 1: Rennen beim GP von Russland - Die Startaufstellung

Formel 1: Rennen beim GP von Russland heute live im Liveticker

SPOX bietet zu jeder Session der F1-Saison 2021 einen Liveticker an, selbstverständlich auch heute zum Rennen in Sotschi. Klickt rein, und seid dann hautnah am Geschehen in Sotschi dabei.

Hier geht's zum Liveticker Großer Preis von Russland.

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung