Formel 1: Rennen beim GP von Spa heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel 1 hat sich nach der Sommerpause wieder zurückgemeldet. In Spa findet heute der nächste Grand Prix statt. Wie Ihr diesen live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erklärt Euch SPOX.

Formel 1 - Rennen beim GP von Spa: Die wichtigsten Infos

Fast vier Wochen lang dauerte die Sommerpause, doch nun geht es mit vollem Tank in die zweite Saisonhälfte. Der Grand Prix von Spa wird am heutigen Sonntag, 29. August, auf dem Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien ausgetragen. Das Rennen beginnt um 15 Uhr deutscher Zeit.

Runde: 12. Grand Prix in der Saison 2021

12. Grand Prix in der Saison 2021 Datum: 29. August 2021

29. August 2021 Ort: Spa (Belgien)

Spa (Belgien) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur für Bestandskunden)

© getty Sebastian Vettel fährt seine erste Saison für Aston Martin.

Formel 1: Rennen beim GP von Spa heute live im TV und Livestream

Für das Rennen in Spa wird keine Übertragung im Free-TV angeboten. Der einzige Free-TV-Sender, der für das Zeigen von Grands Prix in dieser Saison verantwortlich ist, ist RTL. Insgesamt bietet der private Sender jedoch nur vier Rennen an. Zwei hat RTL bereits gezeigt (Imola und Barcelona), die verbliebenen GP sind der in Monza und Sao Paulo. Bedeutet also, dass RTL für das heutige Rennen nicht zuständig ist.

Im Gegensatz dazu für jedes Rennwochenende zur Stelle ist Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt die Exklusivrechte und hat dadurch auch das Rennen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps im Angebot. Sky Sport F1 HD ist der Sender, den Ihr dafür aufrufen müsst.

Darüber hinaus zeigt Sky den Wettbewerb in Belgien auch im Livestream. Dieser ist kostenpflichtig und via SkyGo-Abonnement oder SkyTicket freischaltbar. Das SkyTicket ist für alle, die keine Sky-Kunden sind, gedacht.

Die Motorsportkönigsklasse hat auf seinem eigenen Livestream-Kanal F1TV ebenfalls eine Übertragung parat. Jedoch können diesen nur Bestandskunden nutzen. Neue deutsche Abonnenten wird es aufgrund der Exklusivrechte, die Sky besitzt, in dieser Saison nicht mehr geben.

Formel 1: Die Startaufstellung beim GP von Spa

Pos. Fahrer Team 1 Max Verstappen Red Bull 2 George Russell Williams 3 Lewis Hamilton Mercedes 4 Daniel Ricciardo McLaren 5 Sebastian Vettel Aston Martin 6 Pierre Gasly AlphaTauri 7 Sergio Perez Red Bull 8 Esteban Ocon Alpine 9 Lando Norris McLaren 10 Charles Leclerc Ferrari 11 Nicholas Latifi Williams 12 Carlos Sainz Ferrari -+5 Pos., Strafe aus Ungarn Valtteri Bottas Mercedes 14 Fernando Alonso Alpine 15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 17 Mick Schumacher Haas F1 18 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 19 Nikita Masepin Haas F1 -+5 Pos., Strafe aus Ungarn Lance Stroll Aston Martin

Formel 1: Rennen beim GP von Spa heute im Liveticker

SPOX ist zudem auch die richtige Adresse für all jene, die das zwölfte Rennen der Saison nicht verpassen wollen. Live und ausführlich tickern wir für Euch das komplette Geschehen mit.

Hier geht's zum Liveticker: Rennen beim GP von Spa.

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Gesamtstand in der Fahrerwertung

Rang Fahrer Team Punkte 1. Lewis Hamilton Mercedes 195 2. Max Verstappen Red Bull 187 3. Lando Norris McLaren 113 4. Valtteri Bottas Mercedes 108 5. Sergio Perez Red Bull 104 6. Carlos Sainz Ferrari 83 7. Charles Leclerc Ferrari 80 8. Daniel Ricciardo McLaren 50 9. Pierre Gasly AlphaTauri 50 10. Esteban Ocon Alpine-Renault 39

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Gesamtstand in der Konstrukteurswertung