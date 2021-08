Formel 1, GP von Spa-Francorchamps: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Nach dem Rennen in Ungarn ist vor dem Rennen in Belgien - wobei der zeitliche Abstand zwischen den Großen Preisen wegen der Sommerpause in der Formel 1 diesmal ein wenig länger sein wird. Zeitplan mit allen Terminen, Übertragung im TV und Livestream: SPOX klärt zum GP von Spa-Francorchamps auf.

Freie Trainings, Qualifying, Rennen: Hier erfahrt Ihr anhand der genauen Termine und dem Zeitplan als Übersicht, wann die Formel 1 zum GP von Spa-Francorchamps in Belgien zu Gast ist.

Formel 1, GP von Spa-Francorchamps: Datum, Termin, Zeitplan

Mit dem Ende des Rennens auf dem Hungaroring in Ungarns Hauptstadt Budapest werden sich die Formel-1-Piloten erst einmal zurücklehnen und die Sommerpause genießen können. Aber: Noch im August werden sie wieder in ihre Boliden steigen - und zwar in Belgien zum GP von Spa-Francorchamps.

Das zwölfte Rennen der laufenden Saison wird dort am Sonntag, den 29. August stattfinden. Los geht es um 15 Uhr. An den Tagen zuvor stehen wie üblich die Freien Trainings sowie das Qualifying auf dem Programm.

Am Freitag, den 27. August werden die ersten beiden Trainings absolviert (11.30 Uhr und 15 Uhr), am Samstag, den 28. August kommt es dann nach dem dritten Training (12 Uhr) zum Zeitfahren im Kampf um die besten Plätze in der Startaufstellung für das Rennen (15 Uhr).

Formel 1: GP von Belgien - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 27. August 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 27. August 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 28. August 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 28. August 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 29. August 2021 15 Uhr Rennen

Formel 1: GP von Spa-Francorchamps - Infos zur Strecke

Streckenname: Circuit de Spa-Francorchamps

Circuit de Spa-Francorchamps Länge: 7,004 Kilometer

7,004 Kilometer Runden: 44

44 Distanz: 308,052 Kilometer

308,052 Kilometer Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 10

Formel 1, GP von Spa-Francorchamps: Übertragung im TV und Livestream

In Deutschland werdet Ihr das komplette Renn-Wochenende in Belgien nicht live im Free-TV miterleben können. RTL überträgt nur noch vier Rennen der Formel 1 - und dann auch nur die GP, nicht die Trainings und auch nicht die Qualifyings -, Spa-Francorchamps gehört nicht dazu.

Beim GP von Spa-Francorchamps live senden wird von Freitag bis Sonntag Sky. Der Pay-TV-Sender ist es, der mittlerweile die exklusiven Rechte an der Ausstrahlung der Königsklasse im Motorsport besitzt. Auf dem Kanal Sky Sport F1 können dementsprechend alle Events zur Formel 1 verfolgt werden.

Sky bietet sein Programm auch via Sky Go und Sky Ticket an. Bedeutet also, dass das Renn-Wochenende auch komplett per Livestream angesehen werden kann.

Formel 1, GP von Spa-Francorchamps im Liveticker

Wissen solltet Ihr auch: SPOX begleitet die Trainings, das Qualifying und das Rennen in Spa-Francorchamps jeweils schriftlich im Liveticker, mit dem Ihr nichts Wichtiges verpassen werdet.

