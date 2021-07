Formel 1: McLaren-CEO Zak Brown positiv auf Corona getestet

Der englische Formel-1-Rennstall McLaren hat vor dem Grand Prix in Silverstone drei Corona-Fälle gemeldet.

Neben CEO Zak Brown wurden zwei weitere Mitarbeiter positiv getestet, die Fahrer Lando Norris und Daniel Ricciardo gehören nicht dazu und sind auch keine Kontaktpersonen. Das teilte McLaren am Donnerstag mit.

Die Abläufe des Teams rund um das zehnte Saisonrennen am Sonntag (16.00 Uhr MESZ im Liveticker) seien nicht beeinträchtigt. Die drei Betroffenen haben sich in Isolation begeben, Brown wird am Samstag trotz des positiven Tests wie geplant an einer virtuellen Presserunde teilnehmen.