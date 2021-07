Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Österreich heute live im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag findet im Rahmen des Großen Preises von Österreich das Qualifying statt. Doch wo könnt Ihr das Spektakel live mitverfolgen? SPOX hat die Antworten.

Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison ist die Formel 1 in Spielberg zu Gast. Nach dem Großen Preis der Steiermark am vergangenen Wochenende findet heute an gleicher Stelle der Österreich-GP statt.

Formel 1: Der Zeitplan des Österreich-GPs

Um 15 Uhr deutscher Zeit wird das Qualifying zum Österreich-GP stattfinden. Genau 24 Stunden später findet das Rennen in Spielberg statt.

Datum Uhrzeit Session Freitag, 02.07.2021 11:30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 02.07.2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 03.07.2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 03.07.2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 04.07.2021 15 Uhr Rennen

Formel 1: Die Bilder des "Grauens" aus dem Fahrerlager seit 2000 © imago images 1/42 Die Formel 1 startet in ihre neue Saison. Die Königsklasse des Motorsports sorgt Jahr für Jahr nicht nur auf der Rennstrecke für Gänsehautmomente. Die Bilder des "Grauens" aus dem Fahrerlager seit 2000. © getty 2/42 Sebastian Vettel (l.) und Bülent Ceylan. © imago images 3/42 Nico Rosberg © imago images 4/42 Michael Schumacher © imago images 5/42 Michael Schumacher © imago images 6/42 Lewis Hamilton © imago images 7/42 Bernie Ecclestone (r.), Niki Lauda © getty 8/42 Bernie Ecclestone (l.), Chase Carey 9/42 Moko (l.), Designer und Formel-1-Adabei © imago images 10/42 Jean Todt, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Luca Badoer und Luca di Montezemolo © imago images 11/42 Jo Bauer © imago images 12/42 Kai Ebel © imago images 13/42 Fernando Alonso © imago images 14/42 Nick Heidfeld © imago images 15/42 Kai Ebel © imago images 16/42 Sebastian Vettel © imago images 17/42 Bernie Ecclestone © getty 18/42 Bernie Ecclestone © imago images 19/42 Sebastian Vettel © imago images 20/42 Kai Ebel (l.), Sebastian Vettel © imago images 21/42 Fernando Alonso © imago images 22/42 Sebastian Vettel © imago images 23/42 Michael Schumacher (als Michael Schumacher), Heidi Klum (als RTL-Reporterin) © imago images 24/42 Heidi Klum, Flavio Briatore © imago images 25/42 Daniel Ricciardo © getty 26/42 Jos Verstappen © getty 27/42 Slavica Ecclestone (von l.), Tamara Ecclestone, Petra Ecclestone, Bernie Ecclestone © imago images 28/42 Sebastian Vettel © imago images 29/42 Sebastian Vettel © imago images 30/42 Red Bull in Monaco © imago images 31/42 Kai Ebel (l.), Timo Glock © getty 32/42 David Coulthard und Sebastian Vettel. © getty 33/42 Adrian Sutil © getty 34/42 Sebastian Vettel © imago images 35/42 Norbert Haug (von l. nach r.), Flavio Briatore, Niki Lauda © getty 36/42 Eva Padberg und Lewis Hamilton © imago images 37/42 Michael Schumacher © imago images 38/42 Daniel Ricciardo 39/42 Mark Webber © imago images 40/42 Nick Heidfeld © imago images 41/42 Fernando Alonso © getty 42/42 Lewis Hamilton

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Österreich heute live im TV?

Das Qualifying zum Großen Preis von Österreich könnt Ihr ausschließlich bei SkySport sehen. Der Pay-TV-Sender hat sich in Deutschland die Übertragungsrechte gesichert und zeigt alle Freien Trainings, Qualifyings und Rennen live und in voller Länge, eine Vielzahl davon außerdem exklusiv. Dementsprechend wird auch die heutige Qualifikation dort live gezeigt werden, ab 14.30 Uhr beginnt auf Kanal SkySportF1 die Übertragung mit Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Österreich heute live im Livestream?

Alternativ zur Übertragung im TV bietet Sky seinen Kunden auch einen Livestream an. Auf diesen kann wahlweise mit SkyGo oder SkyTicket zugegriffen werden.

Formel 1: Das Qualifying des Österreich-GPs im SPOX-Liveticker

Wir bei SPOX sind ebenfalls live mit dabei. Alle Sessions der F1-Saison 2021 (Freie Trainings, Qualifyings, Rennen) könnt Ihr in unseren kostenlosen SPOX-Livetickern mitverfolgen. Hier geht es zum ausführlichen Liveticker-Kalender.

Formel 1, Österreich-GP: Der Red-Bull-Ring im Steckbrief

Streckenname Red-Bull-Ring Länge 4.326 Meter Runden 71 Distanz 307,020 km Rechtskurven 7 Linkskurven 2

Formel 1: Der Rennkalender 2021