Beim Großen Preis von Silverstone findet das Qualifying bereits heute statt. In diesem wird die Startreihenfolge für den Sprint am Samstag festgelegt. Hier könnt Ihr das Qualifying im Liveticker verfolgen.

Erstmals in der Geschichte der Formel 1 findet heute das Qualifying bereits an einem Freitag statt. Wer sichert sich die Pole Position für die morgige Sprint-Premiere? In unserem Liveticker seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand.

Formel 1: Qualifying beim GP von Großbritannien heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Am Modus des Qualifying hat sich trotz des um einen Tag früheren Termins nicht geändert. Auch heute ist es in die drei Abschnitte Q1, Q2 und Q3 unterteilt. Nach Q1 ist für die schwächsten fünf Fahrer das Qualifying beendet, nach Q2 für die letzten fünf in diesem Abschnitt. Die verbleiben zehn Fahrer ermitteln dann in Q3 die Startpositionen für die Plätze eins bis zehn des morgigen Sprints.

Vor Beginn: Das Qualifying bereits am Freitag? Ihr habt richtig gelesen. Am morgigen Samstag kommt es nämlich am eigentlichen Qualifyingtermin mit dem neugeschaffenen Sprint über 100 Kilometer zu einer Formel-1-Premiere. In diesem wird die Startreihenfolge für das Rennen am Sonntag ermittelt. Beim heutigen Qualifying geht es um die Startreihenfolge für den morgigen Sprint.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Qualifyings beim Großen Preis von Großbritannien. Dieses beginnt um 19 Uhr auf dem Silverstone Circuit.

Formel 1: Qualifying beim GP von Großbritannien heute live im TV und Livestream

Das Qualifying könnt Ihr heute nur bei Sky Sport F1 aufrufen. Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock berichten ab 18.30 Uhr live auf dem neu gelaunchten Kanal. Den Sky-Livestream könnt ihr mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket aufrufen.

Formel 1: Das Renn-Wochenende in Großbritannien in der Übersicht