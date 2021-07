Die kleine Revolution in der Formel 1 startet an diesem Rennwochenende in Silverstone. Am morgigen Samstag steigt das erste Sprintrennen in der Geschichte der Königsklasse des Motorsports. SPOX verrät Euch, wo weitere stattfinden.

Am kommenden Samstag (17. Juli) steigt das erste Sprintqualifying der Saison 2021. Zuvor findet am heutigen Freitag ein Qualifying statt, das die Aufstellung für das Sprintqualifying bestimmt. Das klassische Qualifying entfällt somit.

"Wir sind glücklich über die neue Möglichkeit, die unseren Fans 2021 spannenderes Rennwochenenden bringen wird. Die Fahrer an drei Tagen kämpfen zu sehen, wird eine unglaubliche Erfahrung sein und ich bin sicher, dass sie den Kampf genießen werden. Ich bin glücklich, dass alle Teams diesen Plan unterstützt haben. Es ist ein Beweis unserer gemeinsamen Anstrengungen, damit weitermachen zu wollen, unsere Fans zu begeistern und gleichzeitig sicherzustellen, dass wir uns dem Erbe und der Leistungsbereitschaft unseres Sports weiterhin verpflichtet fühlen", sagte Formel-1-Boss Stefano Domenicali.

Formel 1: Bei welchen GPs werden in der Saison Sprintrennen gefahren?

Neben dem Sprintrennen in Silverstone finden noch zwei weitere statt. Zum einen beim legendären Großen Preis von Italien in Monza (11. September) und zum anderen beim Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo (am 6. November).

Beim Sprintrennen müssen die Fahrer eine Distanz von 100 Kilometer absolvieren. Das Endergebnis dient dann beim eigentlichen Rennen am Sonntag als Startreihenfolge, weshalb man auch von einem Sprintqualifying sprechen kann.

Damit das Format attraktiver wird, werden auch WM-Punkte vergeben. Der Erste bekommt drei, der Zweite zwei und der Dritte einen Punkt.

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Grand Prix Strecke Sieger 28. März 17 Uhr Bahrain Bahrain International Circuit (Sakir) Lewis Hamilton 18. April 15 Uhr Emilia-Romagna Autodrome Enzo e Dino Ferrari (Imola) Max Verstappen 2. Mai 16 Uhr Portugal Autodromo Internacional do Algarve (Portimao) Lewis Hamilton 9. Mai 15 Uhr Spanien Circuit de Barcelona-Catalunya (Barcelona) Lewis Hamilton 23. Mai 15 Uhr Monaco Circuit de Monaco (Monte-Carlo) Max Verstappen 6. Juni 14 Uhr Aserbaidschan Baku City Circuit (Baku) Sergio Perez 20. Juni 15 Uhr Frankreich Circuit Paul Ricard (Le Castellet) Max Verstappen 27. Juni 15 Uhr Steiermark Red Bull Ring (Spielberg) Max Verstappen 4. Juli 15 Uhr Österreich Red Bull Ring (Spielberg) Max Verstappen 18. Juli 16 Uhr Großbritannien Silverstone Circuit (Silverstone) 1. August 15 Uhr Ungarn Hungaroring (Budapest) 29. August 15 Uhr Belgien Circuit de Spa-Francorchamps (Spa) 5. September 15 Uhr Niederlande Circuit Park Zandvoort (Zandvoort) 12. September 15 Uhr Italien Autodromo Nazionale Monza (Monza) 26. September 14 Uhr Russland Sochi Autodrom (Sochi) 3. Oktober 14 Uhr Türkei Istanbul Park Circuit (Istanbul) 10. Oktober 7 Uhr Japan Suzuka Inernational Racing Course (Suzuka) 24. Oktober 21 Uhr USA Circuit of The Americans (Austin) 31. Oktober 20 Uhr Mexiko Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexiko-Stadt) 7. November 18 Uhr Brasilien Autodromo Jose Carlos Pace (Sao Paulo) 5. Dezember 17 Uhr Saudi-Arabien Jeddah Street Circuit (Jeddah) 12. Dezember 14 Uhr Abu Dhabi Yas Marina Circuit (Abu Dhabi)

Formel 1: Das Sprintrennen in Silverstone live im TV und Livestream sehen

Das Sprintqualifying steigt am kommenden Samstag um 17.30 Uhr. Wer auf eine Übertragung im Free-TV gehofft hat, wird leider enttäuscht. Der Privatsender RTL besitzt keine Rechte mehr an allen Rennen und zeigt somit das Wochenende in Silverstone nicht live.

Stattdessen braucht Ihr ein Abonnement von Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt in Deutschland die Exklusivrechte und zeigt alle Grands Prix mit allen Sessions im TV und im Livestream (via SkyGo oder SkyTicket abrufbar).

In Österreich könnt Ihr auf ORF1 zurückgreifen, in der Schweiz auf SRF2. Auch dort könnt Ihr jeweils Sky empfangen und die Formel 1 live sehen.

F1: Sprintqualifying beim GP von Großbritannien im Liveticker

Wer nicht über das benötigte Abonnement von Sky verfügt, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Wir bieten zu allen Sessions der Formel 1 eine Berichterstattung in Textform an.

Formel 1: Fahrerwertung nach 8 von 23 Rennen

