Bei der Formel 1 findet bereits heute am Freitag das Qualifying vor dem GP von Großbritannien statt. RTL wird es jedoch nicht live im TV und Livestream übertragen. SPOX erklärt, warum das so ist.

Formel 1: Darum ist das Qualifying beim GP von Großbritannien schon am Freitag

Die Königsklasse des Motorsports ist zu Gast in Großbritannien. Das Formel-1-Rennen der Saison 2021 findet auf der Strecke in Silverstone statt. Vor dem Grand Prix am Sonntag wird bereits am heutigen Freitag, den 16. Juli, ab 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit das Qualifying absolviert.

Denn: Erstmals kommt es an diesem Wochenende zu dem vorerst neu eingeführten Sprintrennen, von denen es dieses Jahr noch zwei weitere geben soll. Das heutige Qualifying bestimmt die Startaufstellung für das Sprintrennen, das dann am Samstag ab 17.30 Uhr bestritten wird und 17 Runden umfasst. Die Fahrer-Formation zum Ende des Sprints ist dann die finale Rennaufstellung für Sonntag.

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 16. Juli 2021 15.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 16. Juli 2021 19 Uhr Qualifying Samstag, 17. Juli 2021 13 Uhr 2. Freies Training Samstag, 17. Juli 2021 17.30 Uhr Sprintrennen (Qualifying) Sonntag, 18. Juli 2021 16 Uhr Rennen

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Großbritannien heute nicht live im TV und Livestream

Das Qualifying in Großbritannien wird es lediglich im Pay-TV bei Sky zu sehen geben. RTL, das jahrzehntelang bekanntermaßen die Formel 1 und all ihre Events live gezeigt hatte, überträgt in dieser Saison nur noch vier Rennen live - also jeweils nur die Rennen und nicht die Freien Trainings oder Qualifyings.

Mit dem Großen Preis der Emilia Romagna in Imola und dem Großen Preis von Spanien in Barcelona hat RTL bereist zwei Rennen live ausgestrahlt, mit dem Großen Preis von Italien in Monza (12. September) und dem Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo (7. November) stehen noch zwei bevor, die auch im deutschen Free-TV verfolgt werden können.

Heißt also: In Großbritannien zeigt RTL das Rennen nicht.

Formel 1: Qualifying beim GP von Großbritannien heute live im TV und Livestream

Sky geht heute zum Qualifying um 18.30 Uhr auf Sky Sport F1 live auf Sendung. Sascha Roos wird kommentieren, Experte ist Ex-F1-Pilot Timo Glock.

Mittels Sky Go und Sky Ticket ist es auch möglich, das Qualifying via Livestream zu verfolgen, um nicht zwingend auf ein Fernsehgerät angewiesen zu sein.

Formel 1: Qualifying beim GP von Großbritannien heute im Liveticker

Wer sichert sich Rang eins, wer folgt auf den weiteren Plätzen dahinter? Und wer enttäuscht möglicherweise auf ganzer Linie? SPOX wird das Zeitfahren schriftlich begleiten. Mit dem Liveticker wird Euch dementsprechend nichts Wichtiges entgehen.

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick