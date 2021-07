Zum zweiten Mal in Folge werden die Formel-1-Boliden heute im österreichischen Spielberg ihre Runden drehen. SPOX verrät, warum es das Rennen nicht auf RTL zu sehen gibt.

Wie schon am vergangenen Wochenende wird RTL auch den Österreich-GP ab 15 Uhr nicht live im TV und Livestream zeigen. Die Gründe dafür erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von der Österreich heute nicht live im TV und Livestream

In diesem Jahr besitzt erstmals Sky die exklusiven Übertragungsrechte an der Formel 1. Deshalb zeigt RTL nach einem 30-jährigen Lauf in der Saison 2021 nur ausgewählte Rennen in Kooperation mit Sky: den Emilia-Romagna-GP, den Spanien-GP, den Italien-GP und den Brasilien-GP. Das heutige Rennen ist daher leider nicht im Free-TV zu sehen.

Formel 1, Österreich-GP: Das Rennen heute live im TV

Wenn Ihr das Rennen sehen möchtet, müsst Ihr damit also bei Sky einschalten. Um 13.30 Uhr geht es dort mit den Vorberichten los, um 14.55 Uhr übernehmen dann Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher.

Außerdem zeigen die beiden österreichischen Sender ServusTV und ORF das Rennen. Wie Ihr die beiden Sender in Deutschland empfangen könnt, erfahrt Ihr hier.

Formel 1, Österreich-GP: Das Rennen heute live im Livestream

Der Pay-TV-Sender bietet wie gewohnt auch einen Livestream des Rennens an, den Ihr via SkyGo oder SkyTicket sehen könnt.

Formel 1, Österreich-GP: Das Rennen heute im Liveticker auf SPOX

Kein Sky-Abo oder keine Lust, das Rennen live anzusehen? Dann haltet Euch einfach mit unserem Liveticker über alle Highlights auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Rennen des Österreich-GPs

Formel 1, Österreich-GP: Der Red-Bull-Ring im Steckbrief

Streckenname: Red-Bull-Ring

Red-Bull-Ring Länge: 4,326 Kilometer

4,326 Kilometer Runden: 71

71 Distanz: 307,020 Kilometer

307,020 Kilometer Rechtskurven: 7

7 Linkskurven: 3

Platz Name Team Zeit 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:03,720 2 Lando Norris McLaren +0,048 3 Sergio Perez Red Bull Racing +0,270 4 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team +0,294 5 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team +0,329 6 Pierre Gasly Scuderia Alpha Tauri +0,387 7 Yuki Tsunoda Scuderia Alpha Tauri +0,553 8 Sebastian Vettel Aston Martin F1 Team +0,850 9 George Russell Williams Martini Racing +0,871 10 Lance Stroll Aston Martin F1 Team +0,898 11 Carlos Sainz Jr. Scuderia Ferrari 1:04,559 12 Charles Leclerc Scuderia Ferrari +0,041 13 Daniel Ricciardo McLaren +0,160 14 Fernando Alonso Alpine F1 Team +0,297 15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing +0,524 16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing 1:05,009 17 Esteban Ocon Alpine F1 Team +0,042 18 Nicholas Latifi Williams Martini Racing +0,186 19 Mick Schumacher Haas F1 Team +0,418 20 Nikita Masepin Haas F1 Team +0,942

