Die Formel 1 gastiert am heutigen Samstag auf dem Red-Bull-Ring im österreichischen Spielberg. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, warum RTL das Qualifying nicht live im TV und Livestream zeigt.

Schon am vergangenen Wochenende war die Formel 1 in Spielberg zu Gast. Beim Großen Preis der Steiermark sicherte sich Max Verstappen die Pole-Position, auch das anschließende Rennen entschied der Niederländer für sich.

Formel 1: Der Zeitplan des Österreich-GPs

Um 15 Uhr deutscher Zeit wird am heutigen Samstag, 3. Juli, die Qualifikation stattfinden. Auch das morgige Rennen wird um 15 Uhr starten.

Datum Uhrzeit Session Freitag, 02.07.2021 11:30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 02.07.2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 03.07.2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 03.07.2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 04.07.2021 15 Uhr Rennen

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim Österreich-GP heute nicht live im TV und Livestream

Für die Formel-1-Saison 2021 hat sich der Pay-TV-Sender Sky die exklusiven Übertragungsrechte in Deutschland gesichert. Nach knapp 30 Jahren wird eine F1-Saison somit erstmals nicht mehr bei RTL gezeigt. In Kooperation mit Sky hat der Privatsender dennoch insgesamt vier GP-Wochenenden im Programm - nämlich den Emilia-Romagna-GP, den Spanien-GP, den Italien-GP und den Brasilien-GP. Der Große Preis von Österreich wird von dieser Vereinbarung jedoch nicht abgedeckt, weshalb deutsche F1-Fans das Wochenende in Spielberg lediglich bei Sky verfolgen können.

Formel 1: Qualifying beim Österreich-GP heute live im TV

Bei Sky seht Ihr neben allen Freien Trainings, Qualifyings und Rennen auch alle Pressekonferenzen sowie Vor- und Hintergrundberichte rund um die F1-Saison 2021. Die Übertragung des heutigen Qualifyings startet um 14.30 Uhr auf Sky Sport F1. Als Kommentatoren begleiten wie gewohnt Sascha Roos und Ex-F1-Pilot Ralf Schumacher. Zuvor wird bereits das 3. Freie Training live gezeigt.

Formel 1: Qualifying beim Österreich-GP heute live im Livestream

Alternativ könnt Ihr auch auf einen, ebenfalls kostenpflichtigen, Livestream zurückgreifen. Dies ist via SkyGo oder SkyTicket möglich.

Formel 1: Das Qualifying des Österreich-GPs heute im Liveticker

Keinen Bock auf Pay-TV? Kein Problem! Auch bei SPOX könnt Ihr live mit dabei sein. In unseren kostenlosen und ausführlichen Livetickern verpasst Ihr keine F1-Highlights. Hier geht's zum Liveticker-Kalender.

Formel 1, Österreich-GP: Der Red-Bull-Ring im Steckbrief

Streckenname Red-Bull-Ring Länge 4.326 Meter Runden 71 Distanz 307,020 km Rechtskurven 7 Linkskurven 2

