Nächste Runde in der Formel 1. Beim GP von Frankreich gegen Verstappen, Hamilton und Co. heute wieder auf Punktejagd. hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Max Verstappen und Lewis Hamilton wollen beim GP der Formel 1 in Frankreich wieder Punkte mitnehmen. Eine Woche zuvor waren beide leer ausgegangen.

Der siebte GP der Saison geht am heutigen Sonntag am 15 Uhr über die Bühne. Wer das Rennen in Le Castellet im TV und Livestream zeigt und überträgt, erfahrt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Frankreich heute live im TV und Livestream?

Nur vier Rennen zeigt RTL in dieser Saison live im Free-TV. Der Privatsender hat seine Rechte an der Übertragung der kompletten Saison verloren. Auch den GP von Frankreich hat RTL nicht im Programm. Dennoch gibt es mehrere Möglichkeiten den Grand Prix im TV und Livestream zu verfolgen.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Frankreich heute live im Free-TV?

Eine Übertragung des Rennens im Free-TV wird es heute weitestgehend nicht geben. RTL zeigt in dieser Saison lediglich vier Saisonrennen live, der Große Preis von Frankreich gehört nicht dazu.

Optional könnt Ihr das Rennen beim österreichischen Privatsender ServusTV und dem Schweizer Sender SRF verfolgen. Diese sind vor allem in Süddeutschland regulär zu empfangen. Problem bei ServusTV ist, dass die Formel-1-Übertragung aufgrund der Exklusivrechte von Sky nicht in Deutschland, sondern nur in Österreich ausgespielt wird. (So empfangt Ihr ServusTV-Programm in Deutschland).

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Frankreich heute live im Pay-TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt als exklusiver Rechteinhaber alle Rennen in dieser Saison live. Voraussetzung dafür ist, dass Ihr ein Abo abgeschlossen habt. Um den Live-Übertragungen der Formel 1 auf Sky folgen zu können, empfiehlt sich das Sky Sport Paket. Dieses kosten pro Monat 17,50 Euro.

Auf dem neu gelaunchten Kanal Sky Sport F1 und auf Sky Sport UHD beginnt die Vorberichterstattung um 13.30 Uhr. Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher werden Euch dann durch das Rennen am Mikrofon begleiten.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Frankreich heute live im Livestream?

Ihr seid Sky-Abonnent? Dann habt Ihr auch Zugriff auf den Livestream zum Rennen. Mit der Sky Go-App könnt Ihr diesen auf dem mobilen Endgerät Eurer Wahl abrufen. Für Nicht-Sky-Kunden empfiehlt sich ein monatlich kündbares Sky Ticket.

Nichts bezahlen müsst Ihr für den Livestream auf servustv.com. Auf diesen ist aber Geoblocking eingestellt. Um den Livestream trotzdem in Deutschland sehen zu können, müsst den österreichischen VPN Server ansteuern, um das Geoblocking zu umgehen.

Zusätzlich könnt Ihr das Rennen auch im Livestream des hauseigenen Streamingdiensts der Formel 1, F1TV, verfolgen. Doch Vorsicht: In Deutschland können nur Kunden, die den Dienst bereits in der vergangenen Saison genutzt haben, die Übertragung verfolgen. Den Live-Stream von F1TV findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Frankreich heute live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Runde: 7. Grand Prix in der Saison 2021

7. Grand Prix in der Saison 2021 Datum: 18.bis 20. Juni 2021

18.bis 20. Juni 2021 Ort: Le Castellet (Frankreich)

Le Castellet (Frankreich) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur für Bestandskunden)

(nur für Bestandskunden) Übertragung (AT): Sky, ServusTV

Livestream (AT): Sky, servustv.com, F1TV (nur für Bestandskunden)

© getty Max Verstappen startet in Frankreich von der Pole.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Frankreich heute live im TV und Livestream? - So lief das Qualifying

Red-Bull-Pilot Max Verstappen startet von der Pole Position in den Großen Preis von Frankreich. Der WM-Spitzenreiter aus den Niederlanden setzte sich im Qualifying in Le Castellet vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England/Mercedes) und dem Finnen Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil durch.

Der viermalige Champion Sebastian Vettel (Heppenheim), vor zwei Wochen in Baku noch starker Zweiter, geht im Aston Martin von Startplatz zwölf ins siebte Saisonrennen.

Mick Schumacher erreichte Rang 15. Besser war er nie in einem Qualifying in der Königsklasse. Allerdings unterlief dem 22-Jährigen ein Dreher, Schäden an seinem Haas waren die Folge. (Quelle: SID)

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Frankreich heute live im TV und Livestream? - Startaufstellung

Pos. Fahrer Team Rückstand 1 Max Verstappen Red Bull --- 2 Lewis Hamilton Mercedes + 0.258 3 Valtteri Bottas Mercedes + 0.386 4 Sergio Perez Red Bull + 0.455 5 Carlos Sainz Ferrari + 0.850 6 Pierre Gasly AlphaTauri + 0.878 7 Charles Leclerc Ferrari + 0.997 8 Lando Norris McLaren + 1.262 9 Fernando Alonso Alpine + 1.350 10 Daniel Ricciardo McLaren + 1.392 11 Esteban Ocon Alpine --- 12 Sebastian Vettel Aston Martin + 0.031 13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 0.077 14 George Russell Williams + 0.329 15 Mick Schumacher Haas F1 --- 16 Nicolas Latifi Williams --- 17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 0.292 18 Nikita Mazepin Haas F1 + 0.492 19 Lance Stroll Aston Martin + 39.522 20 Yuki Tsunoda AlphaTauri ---

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Frankreich heute live im TV und Livestream? - Rennen in Le Castellet im Liveticker

Selbstverständlich werdet Ihr bei SPOX auch in Echtzeit über die Geschehnisse in Frankreich informiert. Wir tickern den Grand Prix in Le Castellet mit allen Sessions live.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim Formel-1-GP von Frankreich.

© getty Auf dem Circuit Paul Ricard findet der siebte Saisonlauf statt.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Frankreich heute live im TV und Livestream? Strecke in Le Castellet im Steckbrief

Streckenname: Circuit Paul Ricard

Circuit Paul Ricard Länge: 5842 Meter

5842 Meter Runden: 53

53 Distanz: 310,633 Kilometer

310,633 Kilometer Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 6

