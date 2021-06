Nach zwei Stadtkursen macht die Formel 1 in Frankreich Station. In Le Castellet steht der siebte Grand Prix der Saison an. Hier gibt es die wichtigsten Informationen zur Übertragung des Qualifyings.

Der Grand Prix in Baku war spektakulär: Am Ende holte sich Sergio Perez den Sieg in Aserbaidschan. Aber nicht nur das Rennen bot Spektakel, auch das Qualifying am Tag vorher sorgte für Überraschungen.

Charles Leclerc schnappte sich dabei die Pole Position. In Frankreich wollen die WM-Favoriten Max Verstappen und Lewis Hamilton heute ab 15 Uhr wieder ganz vorne starten.

Wer das Qualifying beim F1-GP in Le Castellet heute live im TV und Live-Stream zeigt und überträgt, erfahrt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Frankreich heute live im TV und Live-Stream?

Die vergangenen beiden Grand Prix in Monaco und Baku wurden nicht bei RTL gezeigt. Auch der siebte GP der Saison in Frankreich wird nicht beim Privatsender laufen.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Frankreich heute live im Free-TV?

In Deutschland gibt es damit keine Übertragung im Free-TV. RTL zeigt lediglich vier Rennen in dieser Saison. Darunter ist der Große Preis von Frankreich nicht.

Dennoch gibt es im deutschsprachigen Raum eine Übertragung im Free-TV. Diese bieten ServusTV und der Schweizer Sender SRF an. Der österreichische Privatsender teilt sich in dieser Saison die Rechte an der Formel 1 mit dem ORF. Abwechselnd haben die beiden Sender die Rennwochenenden im Programm, in Frankreich ist wieder ServusTV dran.

Bei ServusTV greift jedoch bei den Formel-1-Rennen das Geoblocking, weswegen der Inhalt nur in Österreich und nicht in Deutschland ausgespielt wird. In deutschen Haushalten können aber theoretisch beide Sender empfangen werden. Hier gibt es weitere Infos dazu.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Frankreich heute live im Pay-TV?

Deutsche Fans schauen aber nicht in die Röhre. Das gesamte Rennwochenende inklusive des Qualifyings hat auch Sky im Programm. Der Pay-TV-Sender hat sich die Exklusivrechte an der Motorsport-Königsklasse für diese Saison gesichert.

Sky hat vor dem Start der Saison einen eigenen Kanal Sky Sport F1 gelauncht. Kunden können auf diesem alle Sessions live verfolgen, dementsprechend natürlich auch das heutige Qualifying auf dem Circuit Paul Ricard.

Um das zu verfolgen, benötigt Ihr das Sky Sport Paket. Damit habt Ihr Zugriff auf den Kanal Sky Sport F1. Das Abo kostet 17,50 Euro monatlich.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Frankreich heute live im Live-Stream?

Mit dem Abonnement habt Ihr zugleich auch Zugriff auf den Live-Stream zum F1-Qualifying von Frankreich. Mit der Sky Go-App könnt Ihr diesen über Eure mobilen Endgeräte (Handy, Tablet, Konsolen etc.) abrufen.

Außerdem kann das Sky Ticket gebucht werden. Dieses kann monatlich gekündigt werden. Damit kann ebenfalls der Live-Stream von Sky abgerufen werden. Der Kostenpunkt beträgt hierfür 9,99 Euro im Monat.

Der Livestream auf servustv.com ist dagegen kostenlos. Dabei ist jedoch das Geoblocking eingestellt, weswegen man aus Deutschland nicht darauf zugreifen kann.

Zusätzlich bietet auch der hauseigene Streamingdienst der Formel 1, F1TV, eine Übertragung zum Qualifying an. Dabei gibt es jedoch ebenfalls eine Einschränkung. Neukunden können sich lediglich in Österreich registrieren.

In Deutschland können nur Kunden, die den Dienst bereits in der vergangenen Saison genutzt haben, die Übertragungen verfolgen. Den Live-Stream von F1TV findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Frankreich heute live im TV und Live-Stream? - Wichtigste Infos

Runde: 7. Grand Prix in der Saison 2021

7. Grand Prix in der Saison 2021 Datum: 18.bis 20. Juni 2021

18.bis 20. Juni 2021 Ort: Le Castellet (Frankreich)

Le Castellet (Frankreich) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur für Bestandskunden)

(nur für Bestandskunden) Übertragung (AT): Sky, ServusTV

Livestream (AT): Sky, servustv.com, F1TV (nur für Bestandskunden)

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Frankreich heute live im TV und Live-Stream? Qualifying in Le Castellet im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr das Qualifying ebenfalls live verfolgen. In schriftlicher Form begleiten wir das komplette Rennwochenende in Frankreich. Zu jeder Session haben wir einen eigenen Liveticker im Angebot.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings beim Formel-1-GP von Frankreich.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Frankreich heute live im TV und Live-Stream? Aktueller Stand in der WM-Wertung

Da sowohl Max Verstappen und Lewis Hamilton in Baku ausgefallen beziehungsweise gepatzt haben, blieb die Spitze der Fahrerwertung unverändert. Verstappen hat weiterhin vier Zähler Vorsprung auf den amtierenden Weltmeister.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Frankreich heute live im TV und Live-Stream? Aktueller Stand in der Fahrer-Wertung

Rang Fahrer Team Punkte 1. Max Verstappen Red Bull 105 2. Lewis Hamilton Mercedes 101 3. Sergio Perez Red Bull 69 4. Lando Norris McLaren 66 5. Charles Leclerc Ferrari 52 6. Valtteri Bottas Mercedes 47 7. Carlos Sainz Ferrari 42 8. Pierre Gasly AlphaTauri 31 9. Sebastian Vettel Aston Martin 28 10. Daniel Ricciardo McLaren 26

© getty Max Verstappen fiel in Baku nach einem Reifenplatzer aus.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Frankreich heute live im TV und Live-Stream? Aktueller Stand in der Konstrukteurs-Wertung

Rang Team Punkte 1. Red Bull Racing 174 2. Mercedes-Benz 148 3. Ferrari 94 4. McLaren 92 5. AlphaTauri 39 6. Aston Martin 37 7. Alpine 25 8. Alfa Romeo 2 9. Haas - 10. Williams -



Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP von Frankreich heute live im TV und Live-Stream? Strecke in Le Castellet im Steckbrief

Streckenname: Circuit Paul Ricard

Circuit Paul Ricard Länge: 5842 Meter

5842 Meter Runden: 53

53 Distanz: 310,633 Kilometer

310,633 Kilometer Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 6

© getty Auf dem Circuit Paul Ricard findet der siebte Saisonlauf statt.

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Der Rennkalender im Überblick