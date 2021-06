Formel 1, GP von Österreich: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Direkt nach dem Steiermark-GP folgt eine Woche danach direkt das nächste Rennen in Spielberg. Informationen zu Datum, Termin, Zeitplan sowie zur Übertragung im TV und Livestream des GP von Österreich erhaltet Ihr hier.

Wie bereits im letzten Jahr finden auch in der Saison 2021 zwei Grands Prix in Österreich statt. Der Grund: Der Grand Prix der Türkei musste coronabedingt ausfallen, die Steiermark ist eingesprungen. Motorsportfans müssen in dieser Saison jedoch nicht ohne einen Türkei-GP auskommen. In Istanbul wird als Ersatz für den abgesagten GP von Singapur am 3. Oktober gefahren.

Formel 1, GP von Österreich: Datum, Termin, Zeitplan

Das zweite Rennwochenende in der Steiermark steht bereits in der nächsten Woche an. Am Freitag, den 2. Juli, geht das erste Freie Training los. Das Qualifying findet dann am Tag darauf um 12 Uhr deutscher Zeit statt, ehe das Rennen am Sonntag, den 4. Juli, über die Bühne geht.

Formel 1: GP von Österreich - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 02. Juli 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 02. Juli 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 03. Juli 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 03. Juli 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 04. Juli 2021 15 Uhr Rennen

Formel 1: GP von Österreich - Infos zur Strecke

Streckenname: Red Bull Ring

Red Bull Ring Länge: 4,326 Kilometer

4,326 Kilometer Runden: 71

71 Distanz: 307,020 Kilometer

307,020 Kilometer Rechtskurven: 7

Linkskurven: 2

Formel 1, GP von Österreich: Übertragung im TV und Livestream

Auch das zweite Rennen in der Steiermark ist keines der vier Grands Prix, die RTL in dieser Formel-1-Saison live überträgt. Eine Übertragung im deutschen Free-TV gibt es somit nicht. Wer jedoch wieder mit einer Übertragung dabei ist, ist der Exklusivrechteinhaber Sky.

Der Pay-TV-Sender zeigt das komplette Rennwochenende mit allen Sessions auf Sky Sport F1. Am Renntag starten bereits um 13.30 Uhr die Vorberichte zum Spektakel.

Außerdem gibt es bei Sky das Rennwochenende auch im Livestream zu sehen. Ein SkyGo-Abonnement ermöglicht Euch den Zugriff auf diesen. Aber auch ein SkyTicket bietet eine mögliche Option.

Für die Übertragung im österreichischen Fernsehen sind sowohl ServusTV als auch ORF1 verantwortlich. Beide Anbieter zeigen den Heim-Grand-Prix zudem jeweils in ihren kostenlosen Livestreams.

Wie auch deutsche F1-Fans auf die beiden Sender aus dem Nachbarland zugreifen können, erfahrt Ihr hier.

Formel 1, GP von Österreich im Liveticker

Wer über kein Sky-Abonnement verfügt und auch die österreichischen Sender nicht nutzen kann, hat ansonsten die Möglichkeit, bei SPOX das komplette Rennwochenende im Liveticker zu verfolgen.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick