Formel 1: Rennen beim GP der Steiermark heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute wird in der Formel 1 beim Großen Preis der Steiermark um Punkte gefahren. Wir zeigen, wo Ihr das Rennen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Formel 1: Rennen beim GP der Steiermark - Datum, Ort, Zeit

Auf geht's in das erste von zwei Formel-1-Rennen binnen einer Woche in Österreich! Am heutigen Sonntag, 27. Juni, wird auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg um 15 Uhr der Große Preis der Steiermark gestartet.

Nach seinem Sieg am vergangenen Wochenende in Frankreich geht Red-Bull-Pilot Max Verstappen mit einem Vorsprung von 18 Punkten in der Fahrerwertung auf Lewis Hamilton (Mercedes) in das achte Saisonrennen. Auch heute ist wieder mit einem spannenden Duell der beiden Topfahrer zu rechnen.

Interessant aus deutscher Sicht wird das Abschneiden von Sebastian Vettel zu begutachten sein. In den vergangenen drei Rennen fuhr er jeweils in die Punkte.

Formel 1: Rennen beim GP der Steiermark live im TV und im Livestream

Auf eine Übertragung des Großen Preis der Steiermark im Free-TV müssen Motorsportfans in Deutschland heute leider verzichten. Der Privatsender RTL zeigt in diesem Jahr nur vier Rennen live, der Große Preis der Steiermark gehört nicht dazu.

Live im TV könnt Ihr das Rennen heute nur bei Sky verfolgen. Der Pay-TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte an allen Rennen gesichert, ist aber nur kostenpflichtig nach Abschluss eines Abos und mit einem Receiver zu empfangen. Auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD beginnt die Vorberichterstattung bereits um 13.30 Uhr. Das Rennen kommentieren ab 14.55 Uhr dann Sascha Roos und Experte Timo Glock.

In Österreich zeigt ServusTV das Rennen live (So könnt Ihr ServusTV in Deutschland empfangen).

Sky-Kunden können sich das Rennen via SkyGo auf verschiedenen Endgeräten im Livestream ansehen. Alle anderen können dies mit einem kostenpflichtigen SkyTicket tun.

Formel 1: Rennen beim GP der Steiermark heute - Startaufstellung

In der Qualifikation landete Max Verstappen ganz vorne, von Platz zwei geht Lewis Hamilton vor Lando Norris ins Rennen. Valtteri Bottas, eigentlich Zweitplatzierter der Quali, wird um drei Plätze strafversetzt.

Qualifying beim Steiermark-GP Platzierungen Top 10 1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Norris, 4. Perez, 5. Bottas (nach Strafe), 6. Gasly, 7. Leclerc, 8. Tsunoda, 9. Alonso, 10. Stroll Ausgeschieden in Q2 11. Russell, 12. Sainz, 13. Ricciardo, 14. Vettel, 15. Giovinazzi Ausgeschieden in Q1 16. Latifi, 17. Ocon, 18. Räikkönen, 19. Schumacher, 20. Mazepin

Formel 1: Rennen beim GP der Steiermark heute live im Liveticker

SPOX bietet zum Großen Preis der Steiermark einen ausführlichen Liveticker an. In diesem informieren wir Euch zeitnah über jedes Überholmanöver, die besten Rundenzeiten und den Kampf um den Sieg.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens.

Formel 1: Strecke im Steckbrief

Streckenname: Red-Bull-Ring

Red-Bull-Ring Länge: 4,326 Kilometer

4,326 Kilometer Runden: 71

71 Distanz: 307,020 Kilometer

307,020 Kilometer Rechtskurven: 7

7 Linkskurven: 2

© getty Auf dem Red-Bull-Ring müssen die Fahrer heute 71 Runden absolvieren.

Formel 1, Weltmeisterschaft: Stand in der Fahrerwertung und in der Konstrukteurswertung

Gesamtstand Fahrerwertung:

Rang Fahrer Team Punkte 1. Max Verstappen Red Bull 131 2. Lewis Hamilton Mercedes 119 3. Sergio Perez Red Bull 84

4. Lando Norris McLaren 76

5. Valtteri Bottas Mercedes 59 6. Charles Leclerc Ferrari 52

7. Carlos Sainz Ferrari 48 8. Pierre Gasly AlphaTauri 37 9. Daniel Ricciardo McLaren 34

10. Sebastian Vettel Aston Martin 30

Gesamtstand Konstrukteurswertung: