Formel 1 heute live: Qualifying beim Steiermark-GP im TV, Livestream und Liveticker

Heute findet das Qualifying zum Großen Preis der Steiermark statt. Wir verraten Euch, wo Ihr es live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Formel 1: Qualifying beim Steiermark-GP - Datum, Ort, Zeit, Modus

In der Formel 1 gibt es für die Piloten und die Teams derzeit keine Ruhepause. Nach dem Großen Preis von Frankreich am vergangenen Sonntag wird an diesem Wochenende im österreichischen Spielberg gefahren.

Am heutigen Samstag, 26. Juni, findet auf dem Red-Bull-Ring das Qualifying zum Großen Preis der Steiermark statt. Dieses beginnt um 15 Uhr. Zuvor können sich die Fahrer im 3. Freien Training ab 12 Uhr noch einmal mit der Strecke vertraut machen.

Der Modus sieht vor, dass das Qualifying auf dem 5,412 Kilometer langen Kurs in die Abschnitte Q1, Q2 und Q3 unterteilt ist. Nach den ersten beiden Abschnitten scheiden jeweils die fünf langsamsten Fahrer aus. Die zehn schnellsten Fahrer aus Q2 schaffen es also in Q3.

Formel 1: Qualifying beim Steiermark-GP heute live im TV und Livestream

Eine Live-Übertragung vom Qualifying gibt es heute im deutschen Free-TV nicht. Wenn Ihr es dennoch sehen wollt, seid Ihr auf die Übertragung des Rechteinhabers im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream angewiesen.

Formel 1: Qualifying beim Steiermark-GP heute live im TV

Die Jagd auf die Pole Position könnt Ihr heute bei Sky verfolgen. Der Pay-TV-Sender geht auf dem zu dieser F1-Saison neu gelaunchten Kanal Sky Sport F1 um 14.30 Uhr auf Sendung. Nach der Vorberichterstattung berichten Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock vom Qualifying.

In Österreich übertragt ServusTV das Qualifying live (So könnt Ihr ServusTV in Deutschland empfangen).

Formel 1: Qualifying beim Steiermark-GP heute live im Livestream

Sky-Kunden können das Qualifying mit SkyGo zudem im Livestream sehen. Mit einem kostenpflichtigen SkyTicket können Nicht-Kunden das Qualifying auf dem Endgerät ihrer Wahl verfolgen.

Formel 1: GP der Steiermark - Das weitere Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Samstag, 26. Juni 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 26. Juni 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 27. Juni 2021 15 Uhr Rennen

Formel 1: Qualifying beim Steiermark-GP heute live im Liveticker

SPOX ist bei allen Sessions des Formel-1-Wochenendes mit einem Liveticker ganz nah dran am Geschehen - selbstverständlich auch heute beim Qualifying.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifying.

Formel 1: Qualifying beim Steiermark-GP heute live im TV, Livestream und Liveticker - Strecke im Steckbrief

Streckenname: Red-Bull-Ring

Red-Bull-Ring Länge: 4,326 Kilometer

4,326 Kilometer Runden: 71

71 Distanz: 307,020 Kilometer

307,020 Kilometer Rechtskurven: 7

7 Linkskurven: 3

© getty Der Red-Bull-Ring liegt in der malerischen Steiermark.

