Formel 1 heute live: Qualifying beim GP von Österreich im TV, Livestream und Liveticker

Auf dem Red Bull Ring in Spielberg geht heute das Qualifying zum Großen Preis von Österreich über die Bühne. Wo Ihr die Jagd nach den besten Startplätzen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Nach dem Großen Preis der Steiermark am vergangenen Sonntag ist der Formel-1-Tross gleich in Spielberg geblieben. Am morgigen Sonntag findet mit dem Großen Preis von Österreich das neunte Saisonrennen auch auf dem Red Bull Ring statt.

Die Startpositionen für das Rennen werden am heutigen Samstag, 3. Juli, beim Qualifying ermittelt. Dieses beginnt um 15 Uhr. Bereits um 12 Uhr dürfen die Fahrer beim 3. Freien Training sich noch einmal mit den Begebenheiten der Strecke vertraut machen.

Das Qualifying ist in die drei Abschnitte Q1, Q2 und Q3 unterteilt. Nach Q1 ist für die schwächsten fünf Fahrer das Qualifying beendet, nach Q2 für die letzten fünf in diesem Abschnitt. Die verbleiben zehn Fahrer ermitteln dann in Q3 die Startpositionen für die Plätze eins bis zehn und auch, wer von der Pole Position aus ins morgige Rennen gehen wird.

Formel 1: Qualifying beim GP von Österreich heute live im TV und Livestream

Da RTL in dieser Formel-1-Saison nur vier Rennen live überträgt, und der Große Preis von Österreich nicht zu diesen dazu zählt, gibt es vom Qualifying heute keine Livebilder im Free-TV.

Doch keine Sorge, Ihr könnt das Qualifying dennoch live im TV und im Livestream verfolgen - wenn auch kostenpflichtig.

Formel 1: Qualifying beim GP von Österreich heute live im TV

Der Pay-TV-Sender Sky besitz die exklusiven Übertragungsrechte an allen Sessions an diesem Wochenende. Auf dem neu gelaunchten Kanal Sky Sport F1 und auf Sky Sport UHD beginnt die Übertragung des Qualifying mit Kommentator Sascha Ross und Experte Ralf Schumacher heute um 14.30 Uhr.

In Österreich wird das Qualifying von zwei Sendern live gezeigt, ORF1 und ServusTV (So könnt Ihr ORF1 und ServusTV in Deutschland empfangen).

Formel 1: Qualifying beim GP von Österreich heute im Livestream

Sky zeigt das Qualifying heute auch im Livestream. Sky-Kunden können es via Sky Go verfolgen, wenn sie das benötigte Sport-Abo gebucht haben und sie über die Sky Go App verfügen.

Allen anderen bleibt die Möglichkeit des Sky Ticket . Das jederzeit kündbare Ticket "Supersport Monat" kostet 29,99 Euro pro Monat.

Formel 1: GP von Österreich - Das weitere Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Samstag,3. Juli 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag,3. Juli 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag,4. Juli 2021 15 Uhr Rennen

Formel 1: Qualifying beim GP von Österreich heute im Liveticker

Auf jeden Fall nichts bezahlen müsst Ihr für den Liveticker von SPOX zum Qualifying des Großen Preis von Österreich.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifying.

© getty Bei Red Bull war der Jubel am vergangenen Sonntag nach dem Sieg von Max Verstappen groß.

Formel 1: Qualifying beim GP von Österreich heute live im TV, Livestream und Liveticker - Strecke im Steckbrief

Streckenname: Red Bull Ring

Red Bull Ring Länge: 4,326 Kilometer

4,326 Kilometer Rechtskurven: 7

7 Linkskurven: 3

Formel 1: Der Rennkalender 2021 im Überblick