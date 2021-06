Nach dem dramatischen Rennen von Baku kommt es in der Formel 1 heute zum Großen Preis von Frankreich. Wir zeigen Euch, wer das Rennen beim F1-GP heute live im TV und Livestream zeigt.

Am heutigen Sonntag geht es in der Formel 1 in Le Castellet beim GP von Frankreich ab 15 Uhr zur Sache. Das Rennen verspricht ein hochintensives Duell zwischen Mercedes und RedBull. Wir erklären Euch, wie Ihr das Rennen heute im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Formel 1: Rennen beim GP von Frankreich heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Übertragungslage der Rennen in diesem Jahr ist nicht ganz durchsichtig, da sich mehrere Sender die Live-Bilder der Boliden teilen.

Die Exklusivrechte in diesem Jahr liegen beim Pay-TV Sender Sky. Der Kölner Sender RTL zeigt in diesem Jahr nur ausgewählte Rennen live.

Formel 1: Rennen beim GP von Frankreich heute live im Free-TV

Leider ist das Rennwochenende aus Frankreich nicht im Aufgebot der Formel-1 Übertragungen von RTL in diesem Jahr. Dennoch gibt es einen Trick, mit dem Ihr das Rennen kostenfrei im Fernsehen sehen könnt.

Der österreichische Sport- und Heimatsender ServusTV übernimmt in Frankreich die Übertragung des Rennens und wechselt sich in der Saison jedes Wochenende mit dem ORF ab. ServusTV ist in Deutschland über Kabelanschluss, DVB-T2 und Satellit (Astra 19.2° Ost über die Frequenz 12,663 MHz) zu empfangen.

Formel 1: Rennen beim GP von Frankreich heute im kostenlosen Livestream

Für alle F1-Fans, die sich das Spektakel auch von unterwegs nicht entgehen lassen möchten, bietet ServusTV einen kostenlosen Livestream an. Hier könnt Ihr von Eurem Smartphone, Tablet oder Laptop bei den Runden aus Le Castellet mitfiebern.

Doch beim Livestream von ServusTV greift Geoblocking, das Ihr mit einem VPN-Zugang umgehen könnt. Hier gibt es weitere Infos dazu.

Formel 1: Rennen beim GP von Frankreich heute live im Pay-TV

Der Bezahlsender Sky hat vor dem Start der Saison einen eigenen Kanal Sky Sport F1 gegründet, der ausschließlich zur Übertragung der F1 dient. Kunden können auf diesem alle Sessions live verfolgen, dementsprechend natürlich auch das heutige Rennen in Frankreich. Um den Sender anzusteuern, benötigt Ihr ein gültiges Sky-Abo.

Sky Sport F1 ist beim Sky Sport Paket inklusive, es kostet Euch monatlich 17,50 Euro.

Heute starten die Vorberichte um 13.30 Uhr mit Moderator Peter Hardenacke sowie den Experten Nico Rosberg und Ralf Schumacher. Sascha Roos kommentiert das Rennen.

Formel 1: Rennen beim GP von Frankreich heute im Livestream

Natürlich bietet Sky auch eine Übertragung im Livestream via SkyGO an. SkyGO ist kostenpflichtig und steht bei 9,99 Euro im Monat.

Neben diesem Angebot, bietet die Formel 1 selber noch eine Übertragung des Rennens im Rahmen des hauseigenen Senders F1TV an. Doch diesen Dienst können nur Kunden nutzen, die den Dienst bereits vergangene Saison abonniert hatten.

Neukunden können sich lediglich in Österreich registrieren. Dies hängt mit den exklusiven Übertragungsrechten von Sky in Deutschland zusammen. Hier geht es zu F1TV.

Formel 1: Rennen beim GP von Frankreich heute im Liveticker

SPOX tickert das Geschehen vom Circuit Paul Ricard heute, sowie alle anderen Rennen der Saison. Hier verpasst Ihr kein besonderes Vorkommnis oder Überholmanöver der Stars aus der Königsklasse.

Zum Liveticker des Rennens von Frankreich geht es hier.

Formel 1: GP von Frankreich - Infos zur Strecke

Streckenname: Circuit Paul Ricard

Circuit Paul Ricard Länge: 5.842 Meter

5.842 Meter Runden: 53

53 Distanz: 310,633 km

310,633 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 6

Formel 1: Rennen beim GP von Frankreich heute live - Die Startaufstellung

Und so sieht die Startreihenfolge heute aus:

Platz Fahrer Team 1 Max Verstappen Red Bull-Honda 2 Lewis Hamilton Mercedes 3 Valtteri Bottas Mercedes 4 Sergio Perez Red-Bull Honda 5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 6 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 7 Charles Leclerc Ferrari 8 Lando Norris McLaren-Mercedes 9 Fernando Alonso Alpine-Renault 10 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 12 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 15 Mick Schumacher Haas-Ferrari

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick