Formel 1: Freie Trainings beim GP von Österreich heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel 1 gastiert auch an diesem Wochenende in Spielberg. Es steht der Große Preis von Österreich an. Heute gehen wie gewohnt die Freien Trainings über die Bühne. Hier gibt es alle Informationen dazu.

Formel 1 in Österreich die Zweite! Nur wenige Tage nach dem Großen Preis der Steiermark drehen an diesem Wochenende die besten Fahrer der Welt ihre Runden wieder auf dem Red Bull Ring in Spielberg.

Am Sonntag, 4. Juli, findet der Größe Preis von Österreich, das neunte Saisonrennen, statt. Zuvor geht es am heutigen Freitag, 2. Juli, im 1. und 2. Freien Training darum die richtige Abstammung für das Rennen zu finden.

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung der ersten Sessions des GP von Österreich im TV und Livestream. Außerdem findet Ihr die SPOX-Liveticker zu den Freien Trainings.

© getty So sah das Siegerpodium beim Großen Preis der Steiermark am vergangenen Sonntag aus.

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Österreich heute live im TV und Livestream

Los geht es heute um 11.30 Uhr mit dem 1. Freien Training, für das 2. Freie Training werden die Ampeln um 15 Uhr auf grün gestellt.

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Österreich heute live im TV

Auf Livebilder von allen Sessions des Großen Preis von Österreich im Free-TV müssen Formel-1-Fans in Deutschland auch an diesem Wochenende komplett verzichten. RTL, der langjährige TV-Partner der Formel 1 in Deutschland, zeigt in dieser Saison nur vier Rennen live im Free-TV. Zu diesen vier Rennen zählt der Große Preis von Österreich nicht.

In Österreich sind an diesem Wochenende der ORF und der Privatsender ServusTV für die Übertragungen verantwortlich. (So könnt Ihr die beiden Sender in Deutschland empfangen).

Die exklusiven Übertragungsrechte an allen Sessions dieses Rennwochenendes liegen bei Sky. Der Pay-TV-Sender startet auf dem neu gelaunchten Kanal Sky Sport F1 heute um 11.15 Uhr mit der Live-Übertragung des 1. Freien Trainings. Am Mikrofon sitzen Kommentator Sascha Ross und Experte Ralf Schumacher.

Formel 1: Freie Trainings beim Steiermark-GP heute live im Livestream

Auch für die Übertragung der heutigen Trainingseinheiten im Internet ist Sky die richtige Adresse für Euch. Auf den Livestream können Kunden des Sky Sport Abos via Sky Go zurückgreifen. Damit steht einer Übertragung auf diversen mobilen Endgeräten nichts im Wege.

Wer nicht Kunde bei Sky ist, die Formel 1 an diesem Wochenende dennoch live verfolgen will muss ein Sky Ticket zu buchen. Dieses ist zum Preis von 19,99 Euro im Monat erhältlich.

Formel 1: GP von Österreich - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 2. Juli 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 2. Juli 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag,3. Juli 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag,3. Juli 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag,4. Juli 2021 15 Uhr Rennen

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Österreich heute live im Liveticker

SPOX ist auch an diesem Wochenende bei allen Sessions mit einen Liveticker ganz nah dran am F1-Geschehen.

Hier geht es zum Liveticker des 1. Freien Trainings.

Hier geht es zum Liveticker des 2. Freien Trainings.

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Österreich heute live im TV, Livestream und Liveticker - Strecke im Steckbrief

Streckenname: Red Bull Ring

Red Bull Ring Länge: 4,326 Kilometer

4,326 Kilometer Rechtskurven: 7

7 Linkskurven: 3

© getty Der Red-Bull-Ring liegt in der malerischen Steiermark.

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick