Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Frankreich heute nicht live im TV und Livestream

Heute findet der Große Preis von Frankreich in Le Castellet statt. Warum das Rennen auf dem Circuit Paul Ricard nicht im RTL zu sehen sein wird, erklären wir Euch in folgendem Artikel.

Mit dem Großen Preis von Frankreich in Le Castellet geht die Formel 1 am heutigen Sonntag, 20. Juni, in ihr siebtes Saisonrennen. Max Verstappen (Red Bull) geht von der Pole Position aus ins Rennen. Es folgen die beiden Mercedes-Piloten Lews Hamilton und Valtteri Bottas.

Was in der jüngsten Vergangenheit an jedem Formel-1-Rennsonntag gegeben war - eine Live-Übertragung im Free-TV bei dem langjährigen TV-Partner RTL, wird es heute nicht geben.

Darum zeigt RTL das Rennen beim Formel-1-GP von Frankreich heute nicht live im TV und Livestream

Der Grund, warum das heutige Formel-1-Rennen nicht live bei RTL gezeigt wird, ist die Situation der Übertragungsrechte an der Formel 1 in diesem Jahr. Der Privatsender hat nicht mehr die exklusiven Rechte für die ganze Saison, zeigt stattdessen nur vier Rennen live im frei-empfangbaren Fernsehen. Der Große Preis von Frankreich gehört nicht dazu.

Formel 1 heute live: GP von Frankreich im TV sehen

Auf eine Übertragung des Großen Preis von Frankreich im TV müsst Ihr natürlich nicht gänzlich verzichten. Wie bei jedem Rennen in dieser Saison ist der Pay-TV-Sender Sky heute in aller Ausführlichkeit mit einer Live-Übertragung am Start. Sehen könnt Ihr das aber nur mit einem Sky-Abo.

Auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD beginnt die Vorberichterstattung bereits um 13.30 Uhr. Das Rennen kommentieren auf den beiden Kanälen dann Sascha Roos und Ralf Schumacher.

Auch auf dem österreichischen Sender ServusTV könnt Ihr das Rennen live verfolgen. ServusTV ist in Deutschland über Kabelanschluss, DVB-T2 und Satellit (Astra 19.2° Ost über die Frequenz 12,663 MHz) zu empfangen. Genauere Infos gibt es hier.

Formel 1 heute live: GP von Frankreich im Livestream sehen

Sky und ServusTV zeige das Rennen auch im Livestream. Sky-Kunden können es sich mit der SkyGo-App auf dem Endgerät Ihrer Wahl ansehen. Wer noch nicht Kunde bei Sky ist, kann sich das kostenpflichtige Sky Ticket buchen.

ServusTV bietet einen kostenfreien Livestream zum Rennen auf seiner Website an. (Hier entlang). Dieser ist jedoch mit einem Geoblocking für Deutschland eingestellt. Dieses könnt Ihr mit Hilfe eines VPN-Zugangs auf Eurem Laptop, Smartphone oder Tablet aber umgehen.

Außerdem könnt Ihr das Rennen im kostenpflichtigen F1TV-Livestream verfolgen.

Formel 1 heute live: Eckdaten zum Rennen

Streckenname: Circuit Paul Ricard

Circuit Paul Ricard Länge: 5.842 Meter

5.842 Meter Runden: 53

53 Distanz: 310,633 km

310,633 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 6

Formel 1 heute live: Startaufstellung für den GP von Frankreich

Pos. Fahrer Team Rückstand 1 Max Verstappen Red Bull --- 2 Lewis Hamilton Mercedes + 0.258 3 Valtteri Bottas Mercedes + 0.386 4 Sergio Perez Red Bull + 0.455 5 Carlos Sainz Ferrari + 0.850 6 Pierre Gasly AlphaTauri + 0.878 7 Charles Leclerc Ferrari + 0.997 8 Lando Norris McLaren + 1.262 9 Fernando Alonso Alpine + 1.350 10 Daniel Ricciardo McLaren + 1.392 11 Esteban Ocon Alpine --- 12 Sebastian Vettel Aston Martin + 0.031 13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 0.077 14 George Russell Williams + 0.329 15 Mick Schumacher Haas F1 --- 16 Nicolas Latifi Williams --- 17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 0.292 18 Nikita Mazepin Haas F1 + 0.492 19 Lance Stroll Aston Martin + 39.522 20 Yuki Tsunoda AlphaTauri ---

© getty Auf dem Circuit Paul Ricard findet der siebte Saisonlauf statt.

Formel 1: Qualifying von Frankreich heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, sich das Rennen live im TV oder im Livestream anzusehen, für den hat SPOX die perfekte Alternative parat. In unserem ausführlichen Liveticker seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand des Renngeschehens.

Hier geht's zum Liveticker Großer Preis von Frankreich.

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick