Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP der Steiermark heute nicht live im TV und Livestream

Heute steigt in der Formel 1 der Große Preis der Steiermark. Warum das Rennen auf dem Red-Bull-Ring nicht bei RTL zu sehen ist, erfahrt Ihr hier.

Formel 1: GP der Steiermark - Zeitplan

Nach dem gestrigen Qualifying findet heute in der Formel 1 der Große Preis der Steiermark statt. Der Start wird um 15 Uhr erfolgen.

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Sonntag, 27. Juni 2021 15 Uhr Rennen

Darum zeigt RTL das Rennen beim GP der Steiermark heute nicht live im TV und Livestream

RTL zeigt den Großen Preis der Steiermark heute nicht, da der Privatsender keine Übertragungsrechte besitzt. Das erste von zwei Saisonrennen binnen einer Woche in Österreich gehört nicht zu den vier Rennen, die RTL in diesem Jahr live ausstrahlt.

Formel 1: Diese Rennen zeigt RTL in dieser Saison noch

Datum Uhrzeit (Rennen) Grand Prix 12. September 2021 15 Uhr Großer Preis von Italien (Monza) 07. November 2021 18 Uhr Großer Preis von Brasilien (Sao Paulo)

Formel 1 heute live: Rennen beim GP der Steiermark im TV und Livestream

Um sich den Großen Preis der Steiermark heute live im TV anzusehen, muss man Kunde von Sky sein. Der Pay-TV-Sender ist in diesem Jahr der einzige Anbieter, der alle Saisonrennen in Deutschland live zeigt.

Die Vorberichterstattung auf das Rennen beginnt um 13.30 Uhr auf den Kanälen Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD, durch das Rennen begleiten Euch ab 14.55 Uhr Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock.

In Österreich zeigt ServusTV den Großen Preis der Steiermark heute live (So könnt Ihr ServusTV in Deutschland empfangen).

Auch für die Übertragung im Livestream ist Sky via SkyGo (Bestandskunden) oder SkyTicket (Nicht-Kunden) verantwortlich.

Darum zeigt RTL das Rennen beim GP der Steiermark heute nicht live im TV und Livestream - Strecke im Steckbrief

Streckenname: Red-Bull-Ring

Red-Bull-Ring Länge: 4,326 Kilometer

4,326 Kilometer Runden: 71

71 Distanz: 307,020 Kilometer

307,020 Kilometer Rechtskurven: 7

7 Linkskurven: 3

3 Beginn Qualifying: 15 Uhr

© getty Gefahren wird heute auf dem Red-Bull-Ring.

Formel 1: Rennen beim GP der Steiermark heute live im Liveticker

Live dabei beim Großen Preis der Steiermark ist auch SPOX - und zwar in Form eines ausführlichen und kostenlosen Livetickers.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens.

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung