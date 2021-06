An diesem Wochenende macht der Formel-1-Zirkus Halt in Aserbaidschan. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und kostenlosen Livestream bekommt Ihr hier.

In der Hauptstadt Baku wird der Große Preis von Aserbaidschan ausgetragen. Wie Ihr die Formel 1 live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Aserbaidschan live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

An diesem Wochenende wird es in Deutschland keine Free-TV-Übertragung der Formel 1 geben. Lediglich in Österreich sind alle Sessions im Free-TV zu sehen.

Formel 1 live: GP von Aserbaidschan im österreichischen Free-TV und Livestream

In Österreich zeigt das ORF an diesem Wochenende alle Sessions des GP von Aserbaidschan live. Zudem bietet der Sender einen ebenfalls kostenlosen Livestream auf seiner Webseite an.

Formel 1 live: GP von Aserbaidschan im deutschen TV und Livestream

In Deutschland hingegen könnt Ihr nur via Pay-TV auf Livebilder des GP von Aserbaidschan zugreifen. Sky zeigt alle Sessions live und in voller Länge.

Wer einen Livestream sehen möchte, benötigt dementsprechend Zugriff auf die SkyGo-App oder ein Sky Ticket. Zudem besteht die Möglichkeit, den GP im F1TV-Livestream zu verfolgen.

© getty Der Kurs in Aserbaidschan wurde erst 2016 eröffnet.

Formel 1 live: GP von Aserbaidschan im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Ort: Baku City Circuit (Aserbaidschan)

Baku City Circuit (Aserbaidschan) Datum: 4. Juni 2021

4. Juni 2021 Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung (AT): Sky, ORF 1

Livestream (AT): Sky, ORFThek, F1TV

Formel 1 im Liveticker: Der Große Preis von Aserbaidschan

Alle Sessions gibt es von uns im Liveticker - garantiert kostenfrei.

Formel 1: GP von Aserbaidschan - Zeitplan

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 4. Juni 2021 10.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 4. Juni 2021 14 Uhr 2. Freies Training Samstag, 5. Juni 2021 11 Uhr 3. Freies Training Samstag, 5. Juni 2021 14 Uhr Qualifying Sonntag, 6. Juni 2021 14 Uhr Rennen

Formel 1 live: Die Strecke in Baku im Steckbrief

2016 eingeweiht, zählt die Strecke in Baku zu den neusten im Rennkalender der Formel 1.

Streckenname: Baku City Circuit

Baku City Circuit Länge: 6.003 Meter

6.003 Meter Runden: 51

51 Distanz: 306,153 km

306,153 km Rechtskurven: 8

8 Linkskurven: 12

Formel 1: Rennkalender der Saison 2021