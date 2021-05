Wer zeigt / überträgt den Formel-1-GP von Monaco live im TV und Livestream?

In der Formel 1 geht die Saison mit dem legendären Stadtkurs in Monaco weiter. Hier erfahrt Ihr, wer den fünften Grand Prix des Jahre live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Lewis Hamilton war auch beim Großen Preis von Spanien erfolgreich. Drei der bislang vier absolvierten Rennen entschied der siebenfache Weltmeister für sich. Nun steht der Grand Prix von Monaco an. Kann der Brite den Abstand zu Verfolger Max Verstappen weiterhin vergrößern?

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Monaco live im TV und Livestream?

Das Rennwochenende im Fürstentum Monaco startet am Donnerstag, den 20. Mai, mit den ersten beiden Freien Trainings. Im Gegensatz zu den anderen Grands Prix ist Freitag ein trainingsfreier Tag. Ab Samstag geht es dann wieder zurück ins herkömmliche Muster mit dem 3. Freien Training und dem Qualifying. Das Stadtrennen von Monaco steigt dann am Sonntag (23. Mai) um 15 Uhr deutscher Zeit.

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Monaco live im Free-TV?

Nachdem der vergangene Grand Prix von Spanien bei RTL im Free-TV zu sehen war, bleibt für Monaco die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen aus. Dies gilt jedoch nur für die deutschen Zuschauer. In Österreich zeigt ServusTV das komplette Rennen live und in voller Länge. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, wie die deutschen Motorsportfans auf den Sender aus dem Nachbarland zugreifen können.

© getty Max Verstappen und Lewis Hamilton duellieren sich um den WM-Titel.

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Monaco live im Pay-TV?

Ansonsten überträgt Sky den GP von Monaco live im Pay-TV. Der Anbieter besitzt für die aktuelle Saison die Exklusivrechte und hat daher jedes einzelne Rennen im Angebot. Ihr seht mit Sky nicht nur das Rennen am Sonntag, sondern auch alle Sessions, die die Piloten davor absolvieren müssen (alle Freien Trainings und das Qualifying).

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Monaco im Livestream?

Bei Sky findet Ihr auch im Livestream alle Sessions jeweils live und in voller Länge vor. Wer via Livestream den Grand Prix in Monaco verfolgen möchte, kann dies entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket machen. Beide Optionen sind kostenpflichtig.

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Monaco live im TV und Livestream? Zeitplan

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Donnerstag, 20. Mai 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Donnerstag, 20. Mai 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 22. Mai 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 22. Mai 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 23. Mai 2021 15 Uhr Rennen

Formel 1: Die Bilder des "Grauens" aus dem Fahrerlager seit 2000 © imago images 1/42 Die Formel 1 startet in ihre neue Saison. Die Königsklasse des Motorsports sorgt Jahr für Jahr nicht nur auf der Rennstrecke für Gänsehautmomente. Die Bilder des "Grauens" aus dem Fahrerlager seit 2000. © getty 2/42 Sebastian Vettel (l.) und Bülent Ceylan. © imago images 3/42 Nico Rosberg © imago images 4/42 Michael Schumacher © imago images 5/42 Michael Schumacher © imago images 6/42 Lewis Hamilton © imago images 7/42 Bernie Ecclestone (r.), Niki Lauda © getty 8/42 Bernie Ecclestone (l.), Chase Carey 9/42 Moko (l.), Designer und Formel-1-Adabei © imago images 10/42 Jean Todt, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Luca Badoer und Luca di Montezemolo © imago images 11/42 Jo Bauer © imago images 12/42 Kai Ebel © imago images 13/42 Fernando Alonso © imago images 14/42 Nick Heidfeld © imago images 15/42 Kai Ebel © imago images 16/42 Sebastian Vettel © imago images 17/42 Bernie Ecclestone © getty 18/42 Bernie Ecclestone © imago images 19/42 Sebastian Vettel © imago images 20/42 Kai Ebel (l.), Sebastian Vettel © imago images 21/42 Fernando Alonso © imago images 22/42 Sebastian Vettel © imago images 23/42 Michael Schumacher (als Michael Schumacher), Heidi Klum (als RTL-Reporterin) © imago images 24/42 Heidi Klum, Flavio Briatore © imago images 25/42 Daniel Ricciardo © getty 26/42 Jos Verstappen © getty 27/42 Slavica Ecclestone (von l.), Tamara Ecclestone, Petra Ecclestone, Bernie Ecclestone © imago images 28/42 Sebastian Vettel © imago images 29/42 Sebastian Vettel © imago images 30/42 Red Bull in Monaco © imago images 31/42 Kai Ebel (l.), Timo Glock © getty 32/42 David Coulthard und Sebastian Vettel. © getty 33/42 Adrian Sutil © getty 34/42 Sebastian Vettel © imago images 35/42 Norbert Haug (von l. nach r.), Flavio Briatore, Niki Lauda © getty 36/42 Eva Padberg und Lewis Hamilton © imago images 37/42 Michael Schumacher © imago images 38/42 Daniel Ricciardo 39/42 Mark Webber © imago images 40/42 Nick Heidfeld © imago images 41/42 Fernando Alonso © getty 42/42 Lewis Hamilton

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Monaco live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Runde: 5. Grand Prix in der Saison 2021

5. Grand Prix in der Saison 2021 Rennstrecke: Circuit de Monaco, 3.337 Meter, 78 Runden

Circuit de Monaco, 3.337 Meter, 78 Runden Streckenrekord : Max Verstappen (2018), 1:14.260 Minuten

: Max Verstappen (2018), 1:14.260 Minuten Datum: 20. Mai bis 23. Mai 2021

20. Mai bis 23. Mai 2021 Ort: Monaco (Fürstentum Monaco)

Monaco (Fürstentum Monaco) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky

Formel 1: GP von Monaco im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr das gesamte Rennwochenende im Liveticker mitverfolgen. Alle Sessions (Freie Trainings, Qualifying, Rennen) werden für Euch detailliert getickert.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Formel 1: Gesamtstand Fahrerwertung nach vier Rennen

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 94 2 Max Verstappen Rex Bull 80 3 Valtteri Bottas Mercedes 47 4 Lando Norris McLaren 41 5 Chales Leclerc Ferrari 40 6 Sergio Perez Red Bull 32 7 Daniel Ricciardo McLaren 24 8 Carlos Sainz Ferrari 20 9 Esteban Ocon Alpine 10 10 Pierre Gasly AlphaTauri 8

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Monaco live im TV und Livestream? Strecke in Monte Carlo im Steckbrief

Streckenname: Circuit de Monaco

Circuit de Monaco Länge: 3.337 Meter

3.337 Meter Runden: 78

78 Distanz: 260,520 Kilometer

260,520 Kilometer Rechtskurven: 11

11 Linkskurven: 8

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Der Rennkalender im Überblick