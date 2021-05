Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Barcelona live im TV und Livestream? Alle Infos zur Übertragung

Die Formel 1 reist nach Katalonien zum Großen Preis von Barcelona. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Rennen in Barcelona live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Nach dem Sieg von beim Großen Preis von Portugal steht bereits kommendes Wochenende der Große Preis von Spanien in Barcelona an. Das Rennwochenende beginnt am 7. Mai mit den freien Trainings und endet am 9. Mai mit dem Rennen.

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Barcelona live im TV und Livestream?

F1-Fans können sich an diesem Wochenende freuen, denn das Rennen wird im Free-TV gezeigt!

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Barcelona live im Free-TV?

Das Rennen vom anspruchsvollen Kurs aus Katalonien wird live und kostenlos im TV bei RTL zu sehen sein. Los geht's mit dem Countdown zum Rennen etwa eine Stunde vor Rennstart. Die Einführungsrunde startet um 15 Uhr.

Neben Moderator Florian König setzt der Sender aus Köln auf das eingespielte Kommentatoren Duo mit Heiko Wasser und Christian Danner. RTL zeigt in dieser Saison noch die Rennen aus Monza und Sao Paulo live.

Das Qualifying wird dagegen nicht beim Free-TV-Sender gezeigt.

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Barcelona live im Pay-TV?

Auch dieses Rennwochenende wird von Sky komplett gezeigt. Der Bezahlsender überträgt alle Trainings, das Qualifying und das Rennen plus Siegerehrung in voller Länge.

Auf dem Sender Sky Sport F1 könnt Ihr die Rennaction genießen. Das Sky-Team an den Rennstrecken dieser Welt besteht aus Sascha Roos, Ralf Schumacher, Sandra Baumgartner und Peter Hardenacke. Dazu kommen noch wechselnde Experten, wie Timo Glock oder Nico Rosberg.

Um das Rennen sowie alle Sessions vom Circuit de Catalunya zu sehen, benötigt Ihr ein Abo des Sky Sport Pakets. Dieses kostet monatlich 17,50 Euro.

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Barcelona im Livestream?

Der Sender Sky zeigt das Rennwochenende auch als Livestream für Kunden. Via SkyGo und dem SkyTicket könnt Ihr auch von unterwegs mitfiebern.

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Spanien live im TV und Livestream? Zeitplan

Datum Uhrzeit Session Liveticker Übertragung in DE Freitag, 7. Mai 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Liveticker Sky Freitag, 7. Mai 2021 15 Uhr 2. Freies Training Liveticker Sky Samstag, 8. Mai 2021 12 Uhr 3. Freies Training Liveticker Sky Samstag, 8. Mai 2021 15 Uhr Qualifying Liveticker Sky Sonntag, 9. Mai 2021 15 Uhr Rennen Liveticker Sky und RTL

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Spanien live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Runde: 4. Grand Prix in der Saison 2021

4. Grand Prix in der Saison 2021 Rennstrecke: Circuit de Catalunya, 4.655 Kilometer, 16 Kurven

Circuit de Catalunya, 4.655 Kilometer, 16 Kurven Streckenrekord : Valtterri Bottas, 1:18.183 Minuten

: Valtterri Bottas, 1:18.183 Minuten Datum: 7. Mai bis 9. Mai 2021

7. Mai bis 9. Mai 2021 Ort: Barcelona (Portugal)

Barcelona (Portugal) Übertragung (DE): Sky und RTL

und Livestream (DE): Sky

Formel 1: Gesamtstand Fahrerwertung

os. Fahrer Team Pkt. 1. Lewis Hamilton Mercedes 69 2. Max Verstappen Red Bull 61 3. Lando Norris McLaren 37 4. Valtteri Bottas Ferrari 32 5. Charles Leclerc Mercedes 28 6. Sergio Perez Ferrari 22 7. Daniel Ricciardo McLaren 16 8. Carlos Sainz Red Bull 14 9. Esteban Ocon Aston Martin 8 10. Pierre Gasly AlphaTauri 7

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Portugal live im TV und Livestream? Strecke in Barcelona im Steckbrief

Streckenname: Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya Länge: 4.655 Meter

4.655 Meter Runden: 66

66 Distanz: 307,104 Kilometer

307,104 Kilometer Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 7