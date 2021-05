Beim Formel-1-GP in Barcelona steht heute das Qualifying an. Wer zeigt und überträgt dieses heute live im TV und Livestream? Dieser Artikel liefert die Antworten.

Mit dem Formel-1-GP in Barcelona steht an diesem Wochenende wieder ein Grand Prix in der Formel 1 an. Nach den ersten beiden Freien Trainings am gestrigen Freitag wird heute das Qualifying gefahren. Um 15.00 Uhr sollen die Boliden in Barcelona auf die Piste gehen.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP in Barcelona heute live im TV und Livestream?

Schlechte Nachrichten für alle Formel-1-Fans: Das Qualifying beim Großen Preis von Spanien wird nicht im Free-TV gezeigt werden. RTL zeigt in dieser Saison nicht mehr alle Rennwochenenden live.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP in Barcelona heute live TV? Keine Übertragung im Free-TV?

Der Große Preis von Spanien zählt zwar zu vier Rennen, die der Kölner TV-Sender live überträgt, allerdings betrifft dies nur das Rennen. Das Qualifying und die Freien Trainings sind nicht inkludiert.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP in Barcelona heute live im Pay-TV?

Dadurch, dass RTL an diesem Wochenende nur das Rennen zeigt, läuft das Qualifying somit exklusiv im Pay-TV. Sky zeigt den Kampf um die Reihenfolge beim Start am morgigen Sonntag live und in voller Länge.

Gezeigt wird das Qualifying genau so wie alle Freie Trainings sowie alle Rennen natürlich auf dem neuen Kanal Sky Sport F1. Kommentieren wird Sascha Roos, dem Ralf Schumacher als Experte zur Seite stehen wird.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP in Barcelona heute im Livestream?

Sky bietet auch einen Livestream seiner Übertragung an. Dieser ist allerdings nicht kostenfrei verfügbar.

Sky-Kunden können den Livestream via SkyGo aufrufen. Alternativ gibt es die Möglichkeit ein SkyTicket zu erwerben und das Qualifying so zu verfolgen.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP in Barcelona heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Grand Prix: 4. Grand Prix in der laufenden Saison

4. Grand Prix in der laufenden Saison Streckenrekord : Valtterri Bottas, 1:18.183 Minuten

: Valtterri Bottas, 1:18.183 Minuten Datum: 8. Mai 2021

8. Mai 2021 Uhrzeit: 15 Uhr

15 Uhr Ort: Barcelona (Spanien)

Barcelona (Spanien) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky

Formel 1: Der Gesamtstand in der Fahrerwertung im Überblick

os. Fahrer Team Pkt. 1. Lewis Hamilton Mercedes 69 2. Max Verstappen Red Bull 61 3. Lando Norris McLaren 37 4. Valtteri Bottas Ferrari 32 5. Charles Leclerc Mercedes 28 6. Sergio Perez Ferrari 22 7. Daniel Ricciardo McLaren 16 8. Carlos Sainz Red Bull 14 9. Esteban Ocon Aston Martin 8 10. Pierre Gasly AlphaTauri 7

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP in Barcelona heute live im TV und Livestream? Der Steckbrief zur Strecke

Streckenname: Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya Länge: 4.655 Meter

4.655 Meter Runden: 66

66 Distanz: 307,104 Kilometer

307,104 Kilometer Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 7

© getty Heute steht das Qualifying in Barcelona an.

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP in Spanien heute live im TV und Livestream? Qualifying im Liveticker

Ihr habt keine Möglichkeit, das Qualifying zu sehen? Dann verfolgt die Session doch im Liveticker auf SPOX.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings in Barcelona.

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick