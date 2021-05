Formel 1: Rennen beim Spanien-GP in Barcelona heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute steht in der Formel 1 das Rennen beim Spanien-GP in Barcelona an. Dieser Artikel verrät Euch, wie Ihr den Grand Prix heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Formel 1 - Rennen beim Spanien-GP in Barcelona: Zeit, Ort, alle Infos

Am Nachmittag des heutigen Sonntags wird die Ampel beim Großen Preis von Spanien auf grün springen: Um 15 Uhr wird das Rennen beginnen.

Gefahren wird im spanischen Katalonien, auf dem Circuit de Catalunya, um genau zu sein. Zuschauer sind rund um den Kurs allerdings keine gestattet. Aufgrund der Coronapandemie dürfen dem Rennen keine Fans beiwohnen.

Formel 1: Rennen beim Spanien-GP in Barcelona heute live im TV und Livestream

Ihr seid Formel-1-Fans und wollt den Großen Preis von Spanien gerne im Free-TV sehen? Dann haben wir gute Nachrichten für Euch: Das Rennen in Barcelona wird im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Das Rennen in Katalonien ist eines von vier Rennen, das RTL in dieser Saison live im TV zeigt. Der Kölner Privatsender zeigt in dieser Saison nicht mehr alle Saisonrennen live, der Kurs in Barcelona zählt jedoch zu den wenigen Ausnahmen.

RTL bietet via TVNOW auch einen Livestream seiner TV-Übertragung an. Um diese verfolgen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Abo. Einen Monat lang könnt Ihr dieses kostenlos testen. Hier geht's zum Livestream.

Live und in voller Länge überträgt zudem Sky das Rennen von der iberischen Halbfinsel. Der Pay-TV-Sender zeigt jedes Rennen der laufenden Saison live. Auch all Freien Trainings sowie alle Qualifyings sind live bei Sky zu sehen.

Alle Übertragungen laufen auf dem neu geschaffenen Sender Sky Sport F1. Als Kommentator funktioniert stets Sascha Roos, den Ralf Schumacher als Experte unterstützt.

Auch Sky könnt Ihr im Livestream sehen. Dies ist via Sky Go möglich, dafür benötigt Ihr allerdings ein Sky-Abo. Habt Ihr kein Sky-Abo könnt Ihr ein Sky Ticket. erwerben.

Formel 1: Rennen beim Spanien-GP in Barcelona heute im Liveticker

Natürlich könnt Ihr das Rennen auf dem Formel-1-Kurs in Spanien auch im Liveticker verfolgen. Bei SPOX verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Hier geht's zum Liveticker des Rennens beim Spanien-GP in Barcelona.

