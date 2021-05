Die Formel-1-Saison geht heute mit dem Grand Prix von Portugal weiter. In Portimao kämpfen die Piloten um die nächsten WM-Punkte. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Nach Bahrain und Imola ist Portugal die dritte Station der Formel-1-Saison. Kann Valtteri Bottas heute die WM zu einem Dreikampf machen? Holt Sebastian Vettel seine ersten WM-Punkte? Setzt sich Mick Schumacher im direkten Duell erneut gegen Nikita Mazepin durch? All das erfahrt Ihr hier.

Formel 1: Rennen beim Portugal-GP heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Von der Pole Position startet heute Valtteri Bottas. Der Finne führt die erste Startreihe vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton an. Max Verstappen fährt von Platz drei weg. Sebastian Vettel schaffte es nach langer Zeit endlich wieder ins Q3 und ist auf Startplatz zehn.

Vor Beginn: Das Rennen startet heute um 16 Uhr deutscher Zeit. Die Fahrer haben 66 Runden auf dem Autodromo Internacional do Algarve zu absolvieren.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Formel-1-Rennen der Saison in Portimao, Portugal.

Formel 1: Rennen beim Portugal-GP heute im TV und Livestream

Das Rennen in Portugal seht Ihr heute live und in voller Länge bei Sky. Der Pay-TV-Anbieter besitzt nämlich die exklusiven Übertragungsrechte für die Motorsport-Königsklasse in diesem Jahr. Auf Sky Sport F1 startet um 14.30 Uhr die Übertragung mit Vorberichten zum Rennen. Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher begleiten Euch durch den Grand Prix.

Zudem bietet Sky das Rennen auch im Livestream an. Dafür benötigt Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

In Österreich ist ServusTV für die Übertragung verantwortlich. So könnt Ihr auch in Deutschland ServusTV empfangen.

Formel 1: Die Startaufstellung im Überblick