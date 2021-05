Formel 1 heute live: Freie Trainings in Barcelona im TV, Livestream und Liveticker

In der Formel 1 finden in Barcelona heute die ersten Freien Trainings in Vorbereitung auf den Großen Preis von Spanien am Sonntag statt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Sessions im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Formel 1: Freie Trainings in Barcelona - Zeit, Ort, Infos

Nur wenige Tage nach dem Großen Preis von Portugal macht die Formel 1 an diesem Wochenende wieder auf der iberischen Halbinsel Station. Am Sonntag, 9. Mai, findet auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya der Große Preis von Spanien statt.

Am heutigen Freitag, 7. Mai, finden zur Einstimmung und zur Gewöhnung der Fahrer die ersten beiden Freien Trainings statt, ehe es am Samstag (8. Mai) mit dem Qualifying und am Sonntag mit dem Rennen ernst wird. Die erste Session beginnt heute um 11.30 Uhr, die zweite um 15 Uhr.

Formel-1-GP von Spanien: Der Zeitplan im Überblick

Datum Uhrzeit Session Liveticker Übertragung in DE Freitag, 7. Mai 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Liveticker Sky Freitag, 7. Mai 2021 15 Uhr 2. Freies Training Liveticker Sky Samstag, 8. Mai 2021 12 Uhr 3. Freies Training Liveticker Sky Samstag, 8. Mai 2021 15 Uhr Qualifying Liveticker Sky Sonntag, 9. Mai 2021 15 Uhr Rennen Liveticker Sky und RTL

Formel 1 heute live: Freie Trainings in Barcelona im TV

Zwar wird der große Preis von Spanien am Sonntag live von RTL im Free-TV übertragen, die ersten beiden Trainingseinheiten werden heute aber nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

Diese könnt Ihr, wie das gesamte Rennwochenende, bei Sky sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt das 1. Freie Training auf dem neue gelaunchten Kanal Sky Sport F1 (HD) ab 11.15 Uhr, das zweite dann ab 14.45 Uhr. Kommentator ist Sascha Roos, ihm steht Experte Timo Glock mit fachkundigen Analysen zur Seite.

Um Sky sehen zu können benötigt Ihr ein Abo. Für die Formel-1-Übertragungen benötigt Ihr das Paket Sky Sport zum Preis von monatlich 17,50 Euro.

Formel 1 heute live: Freie Trainings in Barcelona im Livestream

Sky zeigt das 1. und das 2. Freie Training heute auch im Livestream. Bestandskunden können via Sky Go mitfiebern. Sky Go ist bei jeden Sky-Vertrag bereits im Preis mit inbegriffen.

Wenn Ihr kein langfristiges Abo abschließen, die Formel-1-Aktion aus Barcelona aber dennoch sehen, wollt, könnt Ihr ein Sky Ticket. Dieses ist zu unterschiedlichen Laufzeiten und Preisen zu erwerben. Hier findet Ihr eine Übersicht!

Formel 1 heute live: Freie Trainings in Barcelona im Liveticker

SPOX ist bei der jeder Session an diesem Rennwochenende mit einem ausführlichen Liveticker nah dran am F1-Geschehen. Schaut rein und erfahrt wie sich die deutschen Piloten Sebastian Vettel und Mick Schumacher heute schlagen.

Hier geht's zum Liveticker 1. Freies Training in Barcelona.

Hier geht's zum Liveticker 2. Freies Training in Barcelona.

