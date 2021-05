Beim Formel-1-Grand-Prix in Monaco steht heute das Qualifying an. Nicht mit dabei sein wird Mick Schumacher. Wir erklären Euch, wieso der 22-Jährige heute nicht an den Start geht.

Vom 20. bis 24. Mai fährt die Formel 1 auf dem spektakulären Stadtkurs in Monaco. Durch die engen Kurven ist das Überholen in Monte Carlo nahezu unmöglich.

Umso wichtiger ist eine gute Ausgangsposition. Dementsprechend hat das Qualifying in Monaco einen enorm hohen Stellenwert. An diesem wird Mick Schumacher jedoch nicht teilnehmen.

Formel 1: Darum fehlt Mick Schumacher beim Qualifying in Monaco

Das Fehlen hat der Youngster selbst zu verantworten. Im 3. Freien Training crashte Mick Schumacher seitlich in der Leitplanke. Dabei beschädigte er die Radaufhängung seines Boliden.

Nach dem Crash des Haas-Fahrers war die Session zudem einige Minuten unterbrochen, da Trümmerteile auf der Strecke lagen.

Wie der Rennstall bekannt gab, sind Beschädigungen am Auto zu groß. Das Team schaffe es nicht das Auto bis zum Start des Qualifyings (ab 15 Uhr im LIVETICKER) zu reparieren.

"Es tut mir sehr leid", funkte der 22-Jährige an seine Box. Zuvor war Schumacher eine starke Runde gelungen, in 1:13,139 Minuten belegte er Rang 14. Für Schumacher ist es das erste Mal, dass er ein Qualifying in der Formel 1 verpasst. Bislang war in den vier Qualifyings zuvor jeweils nach der ersten Runde ausgeschieden.

Formel 1: 3. Freies Training in Monaco - Ergebnis

Platz Fahrer Team Zeit 1 Max Verstappen Red Bull 1.11.294 2 Carlos Sainz Ferrari +0.047 3 Charles Leclerc Ferrari +0.258 4 Valtteri Bottas Mercedes +0.471 5 Sergio Perez Red Bull +0.523 6 Lando Norris McLaren +0.694 7 Lewis Hamilton Mercedes +0.726 8 Kimi Räikkönen Alfa Romeo +1.004 9 Pierre Gasly AlphaTauri +1.063 10 Sebastian Vettel Aston Martin +1.243 11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +1.245 12 Lance Stroll Aston Martin +1.406 13 Daniel Ricciardo McLaren +1.665 14 Mick Schumacher Haas +1.845 15 Fernando Alonso Alpine +2.035 16 Nikita Mazepin Haas +2.096 17 George Russell Williams +2.153 18 Nicholas Latifi Williams +2.181 19 Yuki Tsunoda AlphaTauri +2.228 20 Esteban Ocon Alpine +2.320

Formel 1: Qualifying heute live im TV und Livestream

Im Free-TV ist das Qualifying in Monaco nicht zu sehen. Stattdessen zeigt Sky die Zeitenjagd im Pay-TV. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

In Österreich und der Schweiz gibt es derweil eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen. Sowohl ServusTV als auch der SRF haben Livebilder von Monaco im Programm.

Wie Ihr ServusTV in Deutschland empfangen könnt, erfahrt Ihr hier.

© getty Mick Schumacher crashte in Monaco.

Formel 1: Die WM-Wertung nach 4 von 23 Rennen

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 94 2 Max Verstappen Red Bull 80 3 Valtteri Bottas Mercedes 47 4 Lando Norris McLaren 41 5 Chales Leclerc Ferrari 40 6 Sergio Perez Red Bull 32 7 Daniel Ricciardo McLaren 24 8 Carlos Sainz Ferrari 20 9 Esteban Ocon Alpine 10 10 Pierre Gasly AlphaTauri 8

Konstrukteurswertung: